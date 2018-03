Di Maio canta già vittoria | Finita l' era dell' opposizione

Sanremo2018 - i politici non cantano ma sgomitano. E la Berti : 'Di Maio? Non ho il toy boy' : politici, giù le mani da Sanremo. Non è bastato che le prime 12 file del Teatro Ariston, come ha detto Fiorello, siano state tolte. Ed erano quelle che fungevano da vetrina per i politici, nella Prima ...

"Giù le mani da Orietta Berti". Luigi Di Maio difende la cantante dall'esposto Pd : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi ...