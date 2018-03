Derby da tutto esaurito | per Milan e Inter stagione da record sugli spalti

A tutto Skriniar : il Derby imminente e l’interesse del Barcellona : Il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, è una delle più liete sorprese della stagione in casa nerazzurra. Dal suo arrivo alla corte di Spalletti è stato un crescendo di prestazioni positive, tanto da attirare su di sé gli occhi delle big europee, su tutte il Barcellona. Il calciatore, parlando alla Gazzetta dello sport, ha detto di sapere dell’interesse blaugrana: “Quando sono arrivato qui, si diceva che il mio prezzo ...

Io - Milan - l'unico del Derby incitato da tutto San Siro : Appiano Gentile - Il Diavolo (leggi Milan) fa le pentole, ma non i coperchi. Immaginate, per esempio, cosa capiterà domenica a San Siro: 50 mila ad urlare: Milan! Milan!. E quello si esalta come un matto, strappa palloni dai piedi di chiunque, vola come il vento in folate verticali e , magari, va a segnar un gol di testa che, poi, è una sua specialità. Milan! Milan!: non una squadra ma un solo uomo al comando, a caccia di una nemesi che ...

Giugliano - tutto pronto per il Derby contro la Puteolana : ... ma vogliamo ricordare a tutti che il calcio è uno sport e lo sport è unione, quindi ci auguriamo che sia solo una grande festa domenica". tutto SUI DILETTANTI CAMPANIA

Torino-Juventus - quasi tutto esaurito per il Derby : ... con la sede del club di Urbano Cairo che è stata tempestata di richieste di accredito media da tutto il mondo.

Torino - tutto pronto per il Derby : Mazzarri ha ancora un dubbio - le novità di formazione! : Sale l’ansia a Torino per il derby della Mole. Mazzarri spera che si trasformi in adrenalina, in tensione positiva e non blocchi le gambe dei suoi uomini che sembrano carichissimi per l’evento. Quest’anno il derby vale molto per entrambe in chiave classifica. Se la Juve infatti rischia di veder scappare il Napoli, il Torino dal canto suo vuole continuare a cullare il sogno Europa League. In chiave formazione aleggia ancora ...