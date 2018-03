Decidiamo Noi

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018) Chi ha ascoltato i giovani italiani in questa campagna elettorale? Chi ne ha rilevato problemi e ambizioni? Chi ha indicato loro una direzione per costruire un futuro dignitoso?Direi pochi. Quella che sta concludendosi ci restituisce un quadro poco ambizioso: nessuna proposta sul ruolo e sulla funzione dei giovani. E non è casuale che il lento e progressivo dissolvimento del dibattito circa il futuro del paese e dell'apporto che possono - e devono! - offrire le giovani generazioni stia provocando due effetti immediati: da una parte, l'allontanamento dal dibattito politico dei giovani con il conseguente aumento del loro tasso di astensionismo al voto; dall'altro, il ripiegamento delle forze economiche, sociali e politiche su loro stesse senza alcuna capacità di ripensare e lavorare per correggere le storture che contraddistinguono da sempre il nostro paese. Un abbandono che ...