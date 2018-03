Dazi Usa | Juncker vs Trump | ' Colpiremo Harley-Davidson | Bourbon e Levi' s'

L'Ue prepara contromisure ai Dazi Usa : nel mirino anche Harley e Levi's : BRUXELLES - Tra gli annunci degli uni e le minacce degli altri, l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno affrontando in queste ore un nuova crisi politica, che potrebbe sfociare in una pericolosa ...

Borsa : Milano giù con Dazi Usa - Fca -5 - 7% : ANSA, - Milano, 2 MAR - Piazza Affari chiude la settimana, così come le altre Borse europee, in forte ribasso , Ftse Mib -2,39% a 21.912 punti, . A pesare l'intenzione di nuovi dazi su acciaio e ...

Governo Usa spaccato sui Dazi : chi sono i falchi e le colombe di Trump : Alla fine Donald Trump ha deciso di andare avanti, annunciando che la stretta sulle importazioni di acciaio ed alluminio ci sarà. E pazienza se tra i suoi più stretti collaboratori non tutti sono d'accordo. A partire dal consigliere economico Gary Cohn, una delle figure di più alto profilo del suo staff. Ecco i principali protagonisti del confronto ...

Borsa : Milano -2 - 39% con Dazi Usa : ANSA, - Milano, 2 MAR - Piazza Affari chiude in deciso rosso l'ultima seduta della settimana così come le altre Borse europee dopo che il presidente Usa, Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su ...

Borse giù - pesano Dazi Usa. Ftse -2.39% : 18.13 Chiusura in deciso rosso per l'ultima seduta della settimana a Piazza Affari dove il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,39% a 21.912 punti. A pesare sui listini, la richiesta del presidente Usa Trump di introdurre dazi su acciaio e alluminio e l'incertezza sull'esito del voto di domenica. Male le Borse Ue: Francoforte perde il 2,23%; Parigi in forte ribasso a -2,39% e Londra che segna -1,47%.

Usa : Le Maire - contro Dazi acciaio tutte le opzioni sul tavolo : Facebook Twitter tweet Parigi, 2 mar. , AdnKronos/Dpa, - "tutte le opzioni sono sul tavolo". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire che non esclude un eventuale ricorso davanti al Wto o eventuali contro misure per limitare le importazioni Usa in Europa se le decisioni annunciate dal presidente Usa,...

'Non è detto che Dazi Usa siano imposti - ma se sarà così ci saranno ritorsioni' : La compravendita di acciaio e alluminio conta per circa il 2% degli scambi commerciali mondiali, pertanto 'l'impatto sull'economia globale dei dazi annunciati da Trump sarà minimo', secondo i calcoli ...

I Dazi Usa spaventano il mercato - Borse in calo pesante : MILANO - Ore 15.40. La decisione del presidente Usa Donald Trump di introdurre nuovi dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, i due materiali fondamentali per la produzione manifatturiera ...

Dazi Usa - forti critiche - da mercoledì contromisure della Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Berlino contro Dazi Usa su acciaio : ANSA, - Berlino, 2 MAR - La Germania "boccia" gli annunci di Washington sui dazi sull'alluminio e sull'acciaio, e ritiene che "questa misura unilaterale non sia la soluzione del problema" nel settore. ...

Fca a picco dopo calo vendite - Dazi Usa : 12.25 A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib perde il 2%, frenato da Fca che cede il 5,95%, dopo il calo delle vendite di febbraio in Italia e l'annuncio di Trump sull'aumento dei dazi sull'import di acciaio e alluminio. Sotto pressione anche i titoli bancari: Creval (-3,92%) Banco Bpm (-2,5%), Intesa Sanpaolo (-2,25%). Perdite intorno al 2% per Unicredit e Ubibanca. In controtendenza Tim, che guadagna 0,16% Male anche le Borse europee: ...

Berlino contro Dazi Usa su acciaio : Il governo tedesco "valuterà gli effetti sull'economia tedesca e su quella europea", ha aggiunto. 2 marzo 2018