ilsole24ore

: Da Saragat a Salvini, vi spiego perché votiamo Lega - ilbrontolo : Da Saragat a Salvini, vi spiego perché votiamo Lega - Rebelli0n2k : Da Saragat a Salvini, vi spiego perché votiamo Lega - ing_rogi : Da Saragat a Salvini, vi spiego perché votiamo Lega -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Viaggio a Salgareda, Marca trevigiana, in casa di una famiglia leghista alle prese con la nuova immigrazione e il culto del lavoro: «I nostri politici non saranno delle cime ma fanno le cose col cuore, per i nostri paesi. E poi ci conosciamo tutti, non potrebbero mai sgarrare perchè li andremmo a prendere a casa...»...