Da cattivo impenitente a giudice antimafia Il bene è più eccitante

(Di venerdì 2 marzo 2018) La notte prima del suo incontro con Giovanni Brusca (disumano responsabile di 150 omicidi, fra cui quello di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e del piccolo Giuseppe Di Matteo) il magistrato Alfonso Sabella non chiuse occhio. «Lo tormentava un dubbio racconta Francesco Montanari - Stringere o no la mano ad un simile mostro?». Il fatto è che anche i cattivi celano un barlume d'umanità. E perfino i buoni hanno le loro contraddizioni. E' appunto in questa zona grigia che si muove il protagonista de Il cacciatore: sei puntate (dal 14 su Raiuno, e dall'11 in anteprima su Ray Play) in cui Montanari interpreta vizi e virtù di un magistrato molto liberamente ispirato allo stesso Sabella, e al suo libro Il cacciatore di mafiosi.Il che spiega perché, per dare il volto ad unabbiano scelto una faccia da mascalzone come la sua.«Beh: talvolta il ...