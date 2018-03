Critiche alle politiche giovanili di Vittoria

Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle Critiche : Dice che pensava che lo sparatore fosse all'esterno dell'edificio, e che ha solo seguito il protocollo The post Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche appeared first on Il Post.

I FATTI VOSTRI ANNULLATO PER NEVE/ Caos Rai : la produzione risponde alle Critiche del web : I FATTI VOSTRI non va in onda per maltempo, Caos in Rai: Agorà comincia in ritardo, Storie Italiane senza pubblico. Le ultime notizie sui disagi provocati da Buran ai programmi tv(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:05:00 GMT)

Fergie ha risposto alle Critiche per la sua esibizione all’NBA All Star Game : Dopo aver ricevuto una marea di critiche per la sua esibizione un tantino sopra le righe all’NBA All Star Game, Fergie ha detto la sua sulla vicenda. La cantante non ha mai risposto direttamente alla pungenti critiche pubblicate sui social anche da colleghi del mondo dello spettacolo, ma ha scelto di rilasciare una dichiarazione in merito al sito TMZ. [arc id=”3a4140a0-4df0-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Fergie sostanzialmente si è scusata ...

“Avrebbe dovuto…”. Kate Middleton travolta dalle Critiche. La duchessa sfila sul red carpet dei Bafta raggiante mostrando - fiera - il suo pancione di 7 mesi. Ma il suo splendore passa in secondo piano : tutti hanno notato quella scelta “irrispettosa” che ha scatenato il caos… : Alla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta la 71esima edizione dei Bafta, i British Academy Film Awards, che sono un po’ l’equivalente dei Golden Globe di Hollywood. Tutte le dive presenti – da Angelina Jolie a Jennifer Lawrence, a Salma Hayek, tanto per fare qualche nome – hanno sfilato sul red carpet vestite di nero. Il motivo: sostenere il movimento nato sulle molestie sessuali, Time’s Up. Per l’occasione, una lettera firmata da 200 ...

Kikò Nalli e Tina : la risposta shock alle Critiche sui social - : Chicco Nalli, in arte Kikò, noto hair stylist della Capitale e parrucchiere della tv, è balzato agli onori della cronaca rosa a causa della fine del matrimonio con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Dopo tanti rumors i due si sono detti addio, ma non si sono placate le chiacchiere sul web, ...

Juve : Allegri "Critiche mi divertono" : ANSA, - ROMA, 18 FEB - "La Juve è forte, ha dei giocatori straordinari, stiamo lottando in tutte le competizioni. Poi se una volta si fa 2-2 col Tottenham non è una tragedia. Oggi non è stata una ...

Juventus - Higuain fa dietrofront : 'Sì alle Critiche costruttive - grazie per l'affetto' : Toni molto più pacati, rilassati, che raccontano un giocatore che ha saputo tenere la fiducia dei due gol fatti e gli insegnamenti di un rigore sbagliato. Gonzalo Higuain torna a parlare, attraverso ...

Critiche e casi irrisolti - il Vaticano fa quadrato : il Papa dedica il venerdì alle vittime : Ieri il pontefice ha fatto salire sulla sua Papamobile, durante la udienza del mercoledì, sei bambini e con loro si è fatto fotografare e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Oggi è arrivata la ...

Daytime Isola dei Famosi : Filippo Nardi si difende dalle Critiche : Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi si sfoga dopo la nomination E’ da poco finita una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi, il quale è finito in nomination insieme a Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Per questo motivo, subito dopo la puntata, si è sfogato, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Non mi ...

Flavio Montrucchio - marito di Alessia Mancini/ Replica alle Critiche della Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio, compagno della "naufraga" Alessia Mancini, è uno dei partner più celebri nel cast di naufraghe e naufraghi di questa Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:00:00 GMT)