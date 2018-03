Così Samsung e tre aziende italiane aiutano la piccola e media impresa Tre innovazioni

agi

(Di venerdì 2 marzo 2018) Per tanti addetti ai lavori, l’edizione 2018 del Mobile World Congress di Barcellona sarà ricordata per il suo sapore nostalgico. Ma con alcune eccezioni. La più importante è certamente il Galaxy 9, la risposta coreana all’ultimo iPhone X. Quella che si è conclusa ieri, però, è stata anche l’edizione in cui sono stati presentati molti servizi innovativi dedicati al mondo del business e, in particolare, alla. A Barcellona, ad esempio, Samsung ha presentato 10 tra le più innovative imprese a livello globale che sono state in grado di creare soluzioni all’avanguardia grazie all’utilizzo delle tecnologie e applicazioni prodotte dall’azienda asiatica. Tre di queste realtà provenivano dal nostro paese. Eccole. Arriva N.O.R.A. la soluzione per la nostra sicurezza personale ...