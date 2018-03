Cosa sono le scaldiglie e perché il traffico ferroviario è ancora in tilt : Fino a una settimana in pochi sapevano della loro esistenza, ma da lunedì gli italiani, soprattutto pendolari, hanno fatto - loro malgrado - la conoscenza delle scaldiglie. Perché è (anche) loro la ‘colpa’ della paralisi dei treni a Roma Termini, nel Lazio, e di conseguenza in gran parte d’Italia per quanto riguarda i convogli provenienti e diretti nella capitale. Il problema però non è che ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una Cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

Cosa ci fanno insieme una donna - un cinghiale e un'anatra? Sono i protagonisti dell'ispirato Mutant Year Zero : Road to Eden : Hence Dux, Bormin e Selma. Tre nomi più o meno particolari ma comunque almeno apparentemente appartenenti a persone normalissime. Hence Dux in realtà è un'anatra umanoide che impugna una balestra, Bormin è un cinghiale (ovviamente umanoide) dal temperamento piuttosto sanguigno e Selma, per quanto sembri una donna come tante, è in grado di trasformare la propria pelle in pietra.Questi personaggi davvero interessanti e curiosi Sono i protagonisti ...

Bot - meme - troll - 4chan : Cosa sono. FAQ - : Quali sono gli strumenti online della propaganda politica? Una breve guida per orientarsi tra i nodi del web dove attivismo, informazione e disinformazione convivono e, talvolta, si confondono

Scaldiglie ferroviarie - Cosa sono e perché fanno discutere : Dopo 'gelicidio', il maltempo riporta in voga un altro termine desueto finito al centro della polemica Allerta meteo e neve, stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città Neve a ...

Paola Ferrari shock : “sono viva per miracolo” - ecco Cosa è successo : 1/13 Foto Instagram ...

Alt-right e movimento identitario : Cosa sono. FAQ - : Chi sono e come si muovono i siti, blog e account social internazione che sostengono candidati e partiti anti-sistema nelle elezioni europee e americane? , SPECIALE ELEZIONI,

Le mascotte futuristiche di Tokyo 2020 sono volpi manga o Cosa? : “sono capaci di incarnare la tradizione, il futuro, la bellezza e la raffinatezza del Giappone di oggi”. Non hanno ancora un nome e non è facile trovare un modo per descriverle. C’è chi parla di una somiglianza con le volpi o con altri animali simili. L’unica cosa certa è che sono state scelte per rappresentare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Parliamo delle due “creature", ...

Malattie rare : Cosa sono e la loro incidenza : Si celebra oggi, 28 febbraio, la Giornata Mondiale delle Malattie rare, giunta alla sua 11esima edizione, dedicata al tema della ricerca e al ruolo dl paziente, coordinata in Italia da UNIAMO, Federazione Italiana Malattie rare Onlus. La Giornata è stata istituita nel 2008 per volontè di Eurordis (European Organization for rare Disease), coinvolgendo, oggi, oltre 85 Paesi nel mondo. sono circa 7 mila le Malattie rare sinora conosciute. Tra ...

Smartphone ricondizionati : in Cosa sono diversi? : Negli ultimi tempi si è registrata una forte crescita del mercato degli Smartphone ricondizionati, una particolare tipologia di dispositivi che …

«Le scaldiglie non sono una Cosa marginale» : Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha spiegato che sono utili a evitare i ritardi di questi giorni ma consumano e costano molto The post «Le scaldiglie non sono una cosa marginale» appeared first on Il Post.

F1 - Sebastian Vettel sulla SF71H : “Le sensazioni sono positive. La Cosa più importante è aver completato quasi 100 giri” : E’ un Sebastian Vettel soddisfatto ma cauto quello che si presentato ai microfoni dei giornalisti presenti sul circuito del Montmelo (Spagna) per la seconda giornata di test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Un day-2 particolare nel quale il tedesco, in vetta all’ordine dei temp, ha dovuto fare i conti con il gelo incontrato in pista e la neve caduta nell’ultima ora di prove. Un contesto inconsueto ...