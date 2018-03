Corsi e ricorsi Il teatrino della politica e i suoi nuovi adepti

Una grandinata di multe per gli autovelox : la gente minaccia riCorsi e blocchi stradali : La pagina Facebook «multe Milano-viale Fulvio Testi: Palo della luce 10-11» ha raccolto seicento adesioni in due giorni. E storie quasi drammatiche. C'è Simone che è arrivato «a dodici multe, ma sette me le devono ancora inviare». Un altro recordman giura di essere arrivato a trenta (e ha sicuramente azzerato i punti sulla patente). Giovanni ha preso «quattro multe in scooter da 183 euro ...

Palermo : Polizia municipale - solo 1 - 3 per cento riCorsi su multe Ztl : Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - "In merito ai ricorsi sulla Ztl, dall’esame dei dati emerge che a tutt’oggi è dell’1,3 la percentuale dei ricorsi presentati al Prefetto, tramite il Comando di Polizia municipale, mentre ammontano allo 0,01% quelli sottoposti al Giudice di Pace". Così, in una nota, la

Ema : legale Comune - fiduciosi su riCorsi - sede non può stare oltre a Londra : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - Milano attende "con fiducia" la decisione sull'Ema da parte del Tribunale Ue dopo il doppio ricorso presentato per chiedere l'annullamento e la sospensione dell'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam, decisa con un sorteggio che "non potev

Pubblicazione bando Fase Transitoria abilitati : Anief proporrà nuovi riCorsi : Il bando sulla nuova procedura concorsuale per i docenti è stato ufficializzato nella giornata di venerdì, 16 febbraio 2018. Dopo mesi di attesa, finalmente, i requisiti e le modalità di partecipazione alla Fase Transitoria per abilitati sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Confermata la procedura presente nel Decreto 995/17 Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale […] L'articolo Pubblicazione bando Fase Transitoria abilitati: ...

Messina - i riCorsi contro le banche erano un bluff : arrestati avvocati e procacciatori d'affari : Scoperti 15 casi: i legali si facevano consegnare un anticipo da migliaia di euro, ma poi non depositavano le citazioni. Gli investigatori: "I raggiri sono...

I tribunali al collasso per i riCorsi dei migranti : Arretrati fino al 2020 : Dovevano servire a smaltire i ricorsi dei migranti che intasano le aule giudiziarie e a ridurre i tempi delle decisioni dei tribunali. Portandoli da 361 giorni, con punte di 500, a quattro mesi. Ma da quando sono state istituite, il 17 agosto 2017, le sezioni specializzate in Immigrazione introdotte dalla riforma Minniti sono sommerse dall'arretrato. Da Trieste a Catania, Milano, Firenze, Bologna. Il grido d'allarme arriva dagli stessi ...

I tribunali al collasso per i riCorsi dei migranti «Arretrati fino al 2020» : Lodovica Bulian Dovevano servire a smaltire i ricorsi dei migranti che intasano le aule giudiziarie e a ridurre i tempi delle decisioni dei tribunali. Portandoli da 361 giorni, con punte di 500, a ...

Roma - tar del Lazio : 'RiCorsi in calo del 14% ma i tempi si allungano' : Evidente flessione nel numero dei ricorsi, organico aumentato , ma è ancora presto per vedere i vantaggi, , essenziale è migliorare il rapporto tempo-processo per quella che è stata definita 'una ...

Il Tar conferma le bollette mensili : respinti i riCorsi delle compagnie telefoniche. Adesso i rimborsi : Nuova vittoria su #nofattura28giorni: il Tar del Lazio ha appena ribadito la correttezza della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che imponeva il ripristino della fatturazione mensile per le bollette del...

M5S : il legale dei riCorsi - Martelli e Cecconi? Non possono essere espulsi : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – Luigi Di Maio, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, avrebbe chiesto ai probiviri del M5S di espellere Andrea Cecconi e Carlo Martelli, i due parlamentari grillini finiti nell’occhio del ciclone per aver truccato le rendicontazioni al fondo per le piccole e medie imprese alimentato dal taglio degli stipendi dei parlamentari 5 Stelle. Sul cartellino rosso che aleggia sulle loro teste interviene ...

Palermo : riCorsi ztl - Adiconsum 'Valutare caso per caso' : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Valutare caso per caso" in modo da non esporre il cittadino "al rischio di un giudizio che, oltre all’anticipo delle spese di giustizia, nel caso di rigetto lo vedrebbe condannato anche alle spese legali sostenute dal Comune". E' questa la posizione del presidente di A

RiCorsi veloci e più rimpatri. Ammessi solo i veri profughi : Partendo dall'assunto innegabile che soltanto il 5 per cento dei 600 mila immigrati presenti in Italia ha diritto allo status di rifugiato, ossia è titolare di protezione internazionale o sussidiaria, si arriva all'elementare conclusione che tutti gli altri sarebbero qui per realizzare il proprio progetto economico. Già, ma la quasi totalità di costoro non sono inclusi nelle quote del decreto flussi. Vale a dire che in un modo o in un ...

Diritti tv - ufficiale : MediaPro/ Serie A - cosa cambia e perché Sky annuncia riCorsi e diffida la Lega Calcio : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Torino - l'incubo riCorsi sul Parco della salute : al primo bando bocciate 7 offerte su 8 : Un risultato che nessuno poteva prevedere, un intoppo colossale alla linea del via, che lascia con un palmo di naso anche tutti gli imprenditori del mondo della progettazione, del management e della ...