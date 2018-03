abruzzo24ore.tv

: Quelli CAPACI - alfonsodifabio : Quelli CAPACI - abruzzo24ore : *** #NEWS *** CoReCom Abruzzo, il Presidente Mattarella lode l'attività del comitato - L'Aquila - Con una lettera i… - LorenzoSospiri : RT @PrimaDaNoi: Campagna elettorale, Corecom: «D’Alfonso va sanzionato» -

(Di venerdì 2 marzo 2018) L'Aquila - Con una lettera indirizzata aldel Co.Re.Com.Filippo Lucci, il Capo dello Stato Sergioha ringraziato ilabruzzese per le attività svolte, in particolar modo relative al tema della tutela dei minori on-line. Un argomento che il Co.Re.Com. ha trattato attraverso progetti specifici, incontri e pubblicazioni diffuse nelle scuole. Ilha inoltre espresso "apprezzamento per le iniziative promosse" e ha fatto gli auguri di buon lavoro ale ai collaboratori del Co.Re.Com.. IlFilippo Lucci ha dichiarato: "La lettera deldella Repubblica Sergioè segno di attenzione e di conoscenza delle pubbliche amministrazioni e delle realtà istituzionali come la nostra, che, seppur piccola e di respiro regionale, si impegna quotidianamente nel dare ...