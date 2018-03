Coppa del Mondo | Sofia Goggia torna in pista a Crans Montana

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra le donne vince la francese Elodie Clouvel. Decima Gloria Tocchi : Parla francese la finale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Il Cairo, in Egitto, trionfa la transalpina Elodie Clouvel con 1339 punti, davanti alla magiara Tamara Alekszejev con 1327 ed alla turca Ilke Ozyuksel con 1325. Così le 4 azzurre: Decima Gloria Tocchi con 1296, undicesima Claudia Cesarini con 1292, 26a Irene Prampolini con 1238, 29a Aurora Tognetti con 1193. La gara inizia con la prova di nuoto: ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch domina la qualificazione di Lahti - bene Alex Insam : Dopo la pausa per le Olimpiadi, riprende la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018. Nella giornata odierna il trampolino HS 130 di Lahti, in Finlandia, è stato teatro della prova di qualificazione in vista della gara individuale di domenica, mentre domani si svolgerà una prova a squadre. Il polacco Kamil Stoch ha stabilito la miglior misura e il miglior punteggio di giornata, andando 4 metri e mezzo oltre il punto HS, confermandosi il ...

Coppa del Mondo - Goggia : 'Giochi archiviati - si riparte da zero' : ' Ho deciso di isolarmi per rimanere concentrata sugli obiettivi dei prossimi giorni in Coppa del Mondo - ha detto la campionessa bergamasca -. Sappiamo che ogni giorno si riparte da zero, abbiamo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Franz-Josef Rehrl vince il PCR di Lahti - Alessandro Pittin nelle retrovie : Austria e Giappone si dividono le prime posizioni nel Provisional Competition Round di Lahti, dove va in scena la nona tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, la prima dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, che hanno incoronato la Germania ai vertici mondiali. Franz-Josef Rehrl ha sfoderato il salto migliore dal trampolino HS130, totalizzando 127.0 punti e staccando i giapponesi Akito Watabe (125.9) e Takehiro Watanabe ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : sorteggiati gli accoppiamenti della Final Eight - sfida da brividi tra Pesaro e Acqua&Sapone : Quattro giorni di duelli fra le migliori squadre del campionato, ma soltanto una avrà l’onore di alzare al cielo il trofeo. Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per la Final Eight della Coppa Italia 2018 di Calcio a 5, che andrà in scena tra giovedì 22 e domenica 25 marzo al PalaFiera di Pesaro. La competizione è stata rinviata di due settimane per ragioni televisive e sarà trasmessa per intero su Fox Sports, canale 204 del palinsesto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 : azzurri avanti in massa nelle qualificazioni : È tornata la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboardcross: il circuito, reduce dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, si è spostato in Spagna, precisamente sulle nevi di La Molina, dove oggi si sono svolte le qualificazioni per la gara di domani. avanti in massa gli azzurri. Tra gli uomini miglior tempo del campione olimpico Pierre Vaultier davanti all’australiano Alex Pullin e allo spagnolo Lucas Eguibar, ma poi c’è ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : azzurri avanti in massa nelle qualificazioni : È tornata la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboardcross: il circuito, reduce dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, si è spostato in Spagna, precisamente sulle nevi di La Molina, dove oggi si sono svolte le qualificazioni per la gara di domani. avanti in massa gli azzurri. Tra gli uomini miglior tempo del campione olimpico Pierre Vaultier davanti all’australiano Alex Pullin e allo spagnolo Lucas Eguibar, ma poi c’è ...

Sci : dopo i Giochi torna Coppa del Mondo : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Nel fine settimana lo sci alpino torna in pista nella Coppa dl Mondo. Gli uomini sono impegnati domani nel gigante sloveno di Kranjska Gora, le donne nel superG svizzero di Crans ...

Che festa al Mirafiori Motor Village per la prima Coppa Italia della Fiat Torino" : Presenti il sindaco della città e numerose autorità con il marchio Fiat - Tipo è l'Official Car della squadra - eil mondo dello sport accolti da una folla di tifosi

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : La Finale della Coppa Italia sarà Juventus-Milan. Le due squadre sono arrivate all’epilogo della manifestazione dopo un cammino cominciato dagli ottavi di Finale, come spetta alle prime otto classificate della Serie A. Cammino tutto sommato agevole per i bianconeri, che si sono sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta, senza subire alcuna rete in quattro incontri. La squadra di Massimiliano Allegri ha la concreta possibilità di vincere il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Federico Pellegrino contro tutti nella sprint a un anno dall’oro mondiale : Federico Pellegrino torna sul luogo del trionfo a un anno dal’oro mondiale nella sprint a tecnica libera. E lo fa a tre settimane dall’argento olimpico di PyeongChang che ha chiuso il cerchio facendolo salire sull’unico podio che ancora gli mancava in carriera. Pellegrino è tornato dalla Corea con la grande soddisfazione della medaglia olimpica ma anche con il cruccio del mancato podio nella Team sprint ed è uscito dalle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : riparte la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco vede le due Coppe di specialità : Dopo la parentesi olimpica riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Due le tappe in programma prima delle Finali di Are. La prima è quella di Kranjska Gora, dove si terranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom. riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : nelle qualificazioni maschili soltanto due azzurri passano in finale : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno , in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili : al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, passate tutte alla finale di ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : nelle qualificazioni maschili soltanto due azzurri passano in finale : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, passate tutte alla finale di domani, oggi soltanto due azzurri hanno superato lo scoglio. Rivedremo sabato 3 Matteo Cicinelli e Pier Paolo Petroni, mentre sono stati eliminati Gianluca Micozzi e Lorenzo Michele. Nel gruppo A Pier Paolo Petroni è ...