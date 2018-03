Continua l' allarme maltempo | disagi su autostrade e linee ferroviarie

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018)a salire il tragico bilancio causato dall'ondata diche da domenica scorsa si è abbattuta su tutta l'Europa. Diversi decessi per assideramento sono avvenuti in Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Francia, Serbia, Slovenia, Romanie e Italia, per un totale di 55.Pioggia gelata in Emilia RomagnaIn Italia sono diversi icausati dalle intemperie. La pioggia gelata caduta in queste ore ha reso necessaria la chiusura di alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna, su A13, A14 e A1. Lo comunicaper l'Italia, spiegando che il fenomeno del gelicidio non può essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore.Mobilità in tilt in LiguriaNevica abbondantemente nel Savonese e nel ponente di Genova, mentre sulla costa del capoluogo i fiocchi ...