Confisca da 22 mln a contiguo a Casalesi

Dia - Confiscati 22mln beni a ex fabbro : 7.32 La Direzione Investigativa Antimafia di Roma, su proposta del Direttore della D.I.A., ha confiscato a Formia (LT) e a Latina, Frosinone, Napoli e Isernia, il patrimonio di un imprenditore ritenuto vicino al clan dei casalesi.Valore della confisca, 22 milioni di euro. fabbro-carrozziere, l'uomo ha avuto una ingiustificata espansione economica in vari settori commerciali come il trasporto merci,commercio all'ingrosso,immobiliare e vendita ...

Confiscati beni 200 mln e imprenditore : beni per circa 200 milioni di euro sono stati Confiscati all'imprenditore Salvatore Mazzei, 62 anni, di Lamezia Terme. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è stato eseguito dai ...

Confiscati beni per 4mln di euro ad imprenditore con precedenti per bancarotta fraudolenta : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Tocchio Gabriele, classe ’60, imprenditore con alle spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati tributari e recentemente coinvolto […] L'articolo Confiscati beni per 4mln di ...

Usura : Confiscati beni per 100 mln : ANSA, - ROMA, 26 GEN - confiscati beni per 100 milioni di euro a quattro Usurai che operavano nel nord del Lazio. Il Centro Operativo D.I.A. di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ...

'Confiscare la casa a Fabrizio Corona ma restituirgli 1 - 8 mln di euro' : Milano, 23 gen. (askanews) Confiscargli l'abitazione di via De Cristoforis a Milano, ma restituire a Fabrizio Corona circa 1,8 milioni di euro dei 2,6 sequestrati. È quanto ha chiesto il procuratore ...

Patrimoni illeciti - Confiscati beni 25 mln a imprenditore di Trapani : Andrea Moceri è accusato dalla Dia di usura ma anche di essere uno dei finanziatori della cosca di Matteo Messina Denaro

Trapani - Dia Confisca beni per 25 Mln : 7.30 La Dia di Trapani ha confiscato beni per oltre 25 mln di euro riconducibili al'imprenditore Andrea Moceri, ritenuto contiguo alla cosca mafiosa guidata da Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno accertato la pericolosità sociale di Moceri,che aveva sottratto al fisco ingenti capitali riutilizzati anche per finalità di usura. Sotto confisca 35 unità immobiliari, 35 appezzamenti di terreno, 5 compendi aziendali, quote di partecipazioni in ...

Siracusa : Gdf Confisca beni per 2 - 8 mln a coniugi : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - beni per un valore complessivo di 2,8 milioni di euro sono stati confiscati a Siracusa dalla Guardia di finanza a una coppia di coniugi, Corrado Giuseppe Fiaschè, 50 anni, e Concetta Rasizzi, 48 anni, residenti a Melilli. I due, appartenenti all'etnia dei 'caminanti',

Antimafia dispone Confisca beni Amedeo Matacena per 10 mln : L'ex parlamentare di forza Italia, condannato per concorso, è latitante a Dubai - La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, ...