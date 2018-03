Con Trento deve ripartire la corsa della Grissin Bon

Volley - Champions League 2018 – Civitanova rischia col PGE - poi derby Con Trento? Perugia - spavento Novosibirsk. Analisi di ottavi e quarti : Oggi si è svolto il sorteggio degli ottavi e quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. L’Italia ha portato tre squadre al tabellone a eliminazione diretta, analizziamo le avversarie delle nostre formazioni e il loro cammino verso la Final Four che si disputerà a Kazan (organizza lo Zenit detentore del trofeo). Perugia affronterà l’Halkbank Ankara, formazione turca che ha chiuso al secondo posto la Pool B alle ...

Volley - Serie A2 femminile : Savallese Contro il suo demone - domenica a Trento per la Delta Informatica : Brescia deve lottare contro il suo passato , mai vittoriosa con Trentino, guardando al futuro: vincere vorrebbe dire continuare a sognare in scia alla testa del girone con Cuneo che riposa, Marignano ...

Volley : Champions League - Trento supera il Noliko ed è seConda nella Pool E : LA CRONACA DEL MATCH- Le squadre si presentano in formazione tipo all'ultimo appuntamento della Pool E; la Trentino Diatec che scende in campo dal primo scambio prevede Giannelli in regia in ...

Volley - Champions League 2018 – Le squadre qualificate agli ottavi di finale. L’Italia fa il pieno Con Perugia - Civitanova e Trento : Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile e si conoscono così le squadre qualificate agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Le prime due classificate dei cinque gruppi e le due migliori terze hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. L’Italia sarà presente con tutte le formazioni: Perugia, Civitanova e Trento. Lo Zenit Kazan rimane naturalmente la grande ...

Volley : Superlega - Modena balbetta ancora - vinCono Trento e Verona : I TABELLINI- BUNGE RAVENNA - TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-0 , 25-17, 25-18, 28-26, BUNGE RAVENNA: Orduna 2, Marechal 6, Diamantini 8, Buchegger 17, Poglajen 20, Vitelli 5, Marchini , L, , Pistolesi 0, ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena incerottata vince al tie-break Contro Vibo! Trento-Verona - botta e risposta : Dopo il successo di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il primo posto posto al termine della regular season, oggi si è completata la 22^ giornata della SuperLega. Modena ha dovuto sudare 146 minuti per avere la meglio su Vibo Valentia. Al PalaPanini è andata in scena un’autentica battaglia: i calabresi sono volati sul 2-0, i Canarini hanno poi reagito e si sono imposti per 17-15 al tie-break. Un successo importante per la banda di ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena Contro Vibo per il seCondo posto - Trento-Verona sfida a distanza : Dopo il big match di ieri con la vittoria di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il successo nella regular season, oggi si completa la 22^ giornata della SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ora dovrebbe regalarci una lotta per la seconda piazza visto che i Block Devils sembrano ormai aver messo le mani sul primo posto. La Lube dovrà infatti duellare con Modena: i Campioni d’Italia sono crollati al ...

Basket - Eurocup 2018 : Torino perde Con lo Zenit ed è eliminata. Trento saluta Con una sConfitta : Serata negativa per l’Italia in Eurocup. Torino e Trento sono state entrambe sconfitte. Se per i dolomitici il ko è quasi indolore, essendo già eliminati, fa male invece alla Fiat, che ha salutato così la competizione. La squadra piemontese è stata battuta dallo Zenit in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Un’eliminazione che arriva dopo il caos delle ultime settimane, con le dimissioni di Luca Banchi e, due giorni fa, ...

Eurocup - Trento chiude Con una sConfitta : ROMA - Ormai già certa dell'eliminazione, la Dolomiti Energia Trento ha chiuso la sua Eurocup perdendo 74-71 contro il Lokomotiv Kuban, portato al successo dai canestri finali dell'ex Avellino Joe ...

