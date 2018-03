Con Samsung Galaxy Upcycling i vecchi smartphone sfruttati per l’IoT

Samsung Galaxy S8 a 409 euro : prezzo sContato grazie a Spendi e riprendi : Il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia può essere acquistato a 409 euro grazie all’ultima promozione del Volantino Carrefour “Spendi e riprendi”; ecco come funziona.Segnaliamo a tutti i fan degli smartphone Samsung Galaxy, che fino al 8 marzo 2018 potete acquistare il Galaxy S8 al prezzo di soli 409 euro; non si tratta di un sottocosto ma di una promozione con bonus spesa.Samsung Galaxy S8 a 409 euro grazie ai bonus spesa: ...

Situazione bollente per la batteria Samsung Galaxy S8 Con aggiornamento Oreo : prime critiche : La settimana che volge al termine ha visto come protagonisti in assoluti tra gli smartphone Android in commercio in Italia i cosiddetti Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Dopo qualche giorno di attesa, come riportato in tempo reale su OptiMagazine, a partire da mercoledì scorso è stata avviata la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Oreo qui da noi, utile per assicurare uno step cruciale nello sviluppo software di quello che resta un

Al Samsung Galaxy S9 Plus va il "Best New Connected Device" del MWC 2018 - a Samsung vanno altri 30 riConoscimenti : Il Mobile World Congress 2018 di Barcellona è stato per Samsung un successo. Gli oltre 30 riconoscimenti che l'azienda sudcoreana ha ottenuto lo testimoniano. C'è poi anche il Samsung Galaxy S9 Plus che viene eletto come il "Best New Connected Device", premio facente parte dei GLOMO Awards 2018 che hanno raggiunto anche altri dispositivi dell'azienda sudcoreana.

Prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Con Vodafone - TIM - Wind e Tre : link pagine prenotazione e primi dettagli : Il Prezzo del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone, TIM, Wind e Tre quale sarà? Quali piani a rate offriranno i 4 principali operatori italiani per il nuovo top di gamma fresco di presentazione al MWC di Barcellona di domenica 25 febbraio? Per il momento i vettori non hanno ancora pubblicato le loro condizioni di vendita in abbinamento per i due device ma la relativa prenotazione/acquisto può essere effettuata. Ecco tutti i dettagli fin qui ...

Samsung Galaxy S9 : seCondo la critica è lo smartphone Con la fotocamera migliore : Le recensioni complete per Samsung Galaxy S9 e S9+ non sono ancora disponibili, poiché i due nuovi telefoni presentati solo pochi giorni fa sono pronti per essere preordinati domani e inizieranno la spedizione solo il 16 marzo. Ma in qualche modo, gli esperti di fotocamere di DxOMark sono riusciti a mettere le mani sul top di gamma e hanno iniziato ad effettuare una serie di test completi, tra cui 1500 foto e più di 2 ore di video girato in

Samsung Galaxy Note 9 passa il primo benchmark - Con Oreo e un Infinity Display : A poche ore dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9 fa la sua comparsa in un benchmark HTML, evidenziando la presenza di Android 8.0 Oreo e di un Infinity Display.

Samsung Galaxy S9 salvare Micro SD Contatti messaggi e app : Galaxy S9 salvare e ripristinare backup sul telefono Android Samsung La video guida che vi spiega come fare il backup dei dati sulla scheda di memoria esterna MicroSD.

Samsung Galaxy A8 aggiornamento firmware disponibile Con patch febbraio 2018 : Galaxy A8 SM-A530F sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware da parte di Samsung: ecco i dettagli e su come scaricarlo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F NO Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Più nello specifico si tratta del firmware seriale A530FXXU2ARB6 datato internamente dall’azienda coreana ...

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse Con lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali.

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potranno Contare sui Mophie Juice Pack : I nuovi Mophie Juice Pack per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono pronti ad esordire sul mercato, così da garantire sicurezza e autonomia aggiuntiva

Galaxy S8 vs Galaxy S9 : autonomia della batteria a Confronto Con i dati ufficiali Samsung : Samsung ci fornisce i primi dati ufficiali della durata della batteria della gamma Galaxy S9 che possiamo confrontare con quelli della gamma Galaxy S8: piccoli miglioramenti. Con l’annuncio dei Samsung Galaxy S9 e S9+ molti utenti forse avranno notato che i nuovi dispositivi montano le stesse batterie già utilizzate sui precedenti Galaxy S8 e S8+, ovvero da 3000 e 3500 mAh.Considerato inoltre che tutti e quattro i dispositivi ...

Interessante Confronto tra Samsung Galaxy S9 e S8 sulla batteria : andiamo oltre l’hardware : Il Samsung Galaxy S9 e la sua variante Plus sono stati presentati da pochi giorni, ma è già possibile fare un confronto con il Galaxy S8 per quel che riguarda l’autonomia della batteria. Quest’ultimo aspetto è uno dei più importanti nella scelta di uno smartphone, molti utenti hanno l’esigenza di ritrovarsi con un device sempre carico in qualsiasi situazione, ma Samsung continua a deludere sotto questo aspetto. Ci si aspettava insomma che il ...

Il Samsung Galaxy J6 SM-J600F avvistato su Geekbench Con Android 8.0 Oreo : Tra gli smartphone in arrivo sul mercato troviamo anche il Samsung Galaxy J6, avvistato nelle scorse ore nel database del test benchmark Geekbench

Samsung Galaxy S9 : download sfondi ufficiali e versione ibrida Con doppia SIM : Disponibili al download gli sfondi ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ecco il link per scaricarli mentre dalla Germania arriva una versione con doppia SIM.