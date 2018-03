Come Calimero | sicura che ce l’abbiano tutti con te?

MILAN - GATTUSO/ “Brad Pitt? No - siamo Come Calimero. Cutrone? Un tarantolato - ha il veleno addosso” : MILAN, GATTUSO sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:40:00 GMT)