calcioweb.eu

: Clamoroso #Fiorentina, tentativo per #Verdi: i tifosi viola sono però preoccupati - CalcioWeb : Clamoroso #Fiorentina, tentativo per #Verdi: i tifosi viola sono però preoccupati - qbrFirenze : ?? #CoppaItalialnp clamoroso 0 su 8 da 3 di San Severo. Forse il parziale peggiore della stagione contro @fiorentina_bskt #basket - EnricoTurcato : @AleBrunetti6 @AlDinoDinoia Comunque il più clamoroso di tutti da verificare con VAR è Klose vs Fiorentina.… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) La stagione fino al momento dellapuò essere considerata deludente, isi aspettavano almeno di poter lottare per l’Europa League ma il percorso in campionato è stato altalenante. Per questo motivo si sta pensando anche alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato, previsti movimenti in entrata ed uscita nel reparto offensivo. In particolar modo sarà un’estate caldissima per il futuro di Federico Chiesa, lapunta tantissimo sull’attaccante ma un’offerta di 40 milioni di euro farebbe vacillare il club, l’Inter continua ad essere interessato. Un eventuale sostituto? Piace molto, protagonista con la maglia del Bologna ed in fase di recupero dopo l’infortunio, una parte dell’incasso potrebbe essere girata proprio al Bologna, da verificare la volontà del calciatore. Ecco ...