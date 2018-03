Cina | ' grave preoccupazione' su dazi

Meccanico cade da due metri nell'offiCina : è grave. Soccorso con Pegaso : Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio in provincia di Arezzo. A Bucine, intorno alle 17,30, un Meccanico è caduto da un'altezza di circa 2 metri, mentre era sul ponte utilizzato per le auto in ...

Juventus - che numero di Higuain : senza Dybala dovrà essere lui il trasCinatore Video : Tra due giorni riapriranno i cancelli del centro sportivo di Vinovo e la Juve si ritrovera' dopo nove giorni di riposo. I bianconeri hanno goduto di un bel periodo di relax ed è stata l'occasione per ricaricare le energie in vista dei tanti impegni che attenderanno Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Dunque da martedì per la #Juventus sara' il momento di ripensare alla ripresa della #Serie A e alla partita contro il Genoa. Dalla sfida contro ...

Ripetere le vacCinazioni antinfluenzali aiuta a prevenire un’influenza più grave negli anziani : Ripetere le vaccinazioni contro l’influenza negli anziani riduce la gravità del virus e riduce i ricoveri in ospedale. Questa ricerca è stata condotta da ricercatori spagnoli che hanno analizzato l’effetto di vaccinazioni ripetute contro l’influenza nell’attuale stagione e nelle ultime 3 stagioni nelle persone di 65 anni e oltre ammesse in 20 ospedali spagnoli nel 2013/14 e 2014/15. Il loro obiettivo era determinare se Ripetere la vaccinazione ...

Don Stamile/ Libera Calabria - capretto morto : grave intimidazione mafiosa - viCinanza di don Ciotti : Don Stamile, parroco e coordinatore regionale di Libera Calabria, destinatario di un capretto morto, chiaro segno intimidatorio mafioso. Le parole di Don Ciotti.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Le Tre Rose di Eva - Anticipazioni 21 Dicembre : Aurora viCina alla verità Video : Giovedì 21 Dicembre 2017 andra' in onda una nuova puntata de #Le tre Rose di Eva, ormai alla quarta stagione, che sara' determinante per il prosieguo della tissima fiction. Che cosa scoprira' Aurora? E soprattutto, lei e Alessandro riusciranno a chiarirsi? Una lettera misteriosa ed inquietante sconvolgera' la donna, che dovra' fare i conti con il proprio passato. Ecco tutti i dettagli... Trama 21 Dicembre Le tre Rose di Eva Nella puntata ...