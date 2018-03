Ciclismo su pista | Mondiali 2018 | Elisa Balsamo super nell’eliminazione Seconda

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : FULMINE GANNA!!! Secondo : è in finale per l’oro!!! Elisa Balsamo si gioca il podio nell’omnium! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare (venerdì 2 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo l’incetta di medaglie (addirittura tre) arrivata ieri, gli azzurri vogliono andare a caccia di altri successi. Per il Bel Paese in pista due assi nella manica: Elisa Balsamo nell’omnium, che ha in programma due prove nella sessione pomeridiana e due in quella serale, e Filippo Ganna ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l'oro inseguimento. Programma - orario d'inizio e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 2 MARZO: 20.00 , circa, Finale ...

Ciclismo su pista - giudice centrato durante l'Omnium : Gravissimo incidente in apertura della terza giornata dei Mondiali di Apeldoorn. A sei giri dalla conclusione dello scratch che inaugurava l'Omnium femminile, Diao Xiaoujuan, portacolori di Hong Kong, ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna super in finale. Elisa Balsamo da podio nell’omnium : Terza giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in Olanda, in quel di Apeldoorn. Si è cominciato come di consueto con la sessione pomeridiana, che è un preludio a quella serale che assegnerà le medaglie (quattro titoli in palio oggi). Nell’inseguimento individuale al maschile si conferma al top a livello internazionale Filippo Ganna: l’azzurro, primo due anni fa e secondo nella scorsa stagione, ha strappato ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna certezza assoluta! E’ in finale per l’oro nell’inseguimento individuale : Filippo Ganna è in finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Per l’azzurro si tratta della terza medaglia consecutiva in una rassegna iridata dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017, senza dimenticare i bronzi conquistati con l’Italia nell’inseguimento a squadre nell’edizione in corso ed in quella del 2017. A ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : secondo posto per Elisa Balsamo nella prima prova dell’omnium. Momenti di paura per un incidente che ha coinvolto un commissario : Elisa Balsamo riesce a restare lucida e conclude al secondo posto la prima prova dell’omnium, lo scratch, ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) nonostante una gara lunghissima per l’interruzione causata da un incidente avvenuto nel finale. Infatti a sei giri dal termine l’atleta di Hong Kong Diao Xiaojuan ha investito un commissario che era entrato in pista per togliere un paio di occhiali persi da un’atleta. L’impatto è stato ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : venerdì 2 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Terza giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Saranno quattro i titoli assegnati oggi nel Velodromo Omnisport. L’Italia punterà in particolare su Elisa Balsamo nell’omnium e Filippo Ganna nell’inseguimento, entrambi con buone possibilità di conquistare una medaglia. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le trasmetterà in differita ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : la giornata dell’Italia. Tre medaglie azzurre - assegnati quattro titoli : Seconda giornata per il Mondiale di Ciclismo su pista in Olanda, ad Apeldoorn: è Italia-show nella terra dei tulipani. Arrivano infatti ben tre medaglie per gli azzurri sui quattro titoli assegnati nella serata odierna. Andiamo a riepilogare tutti i risultati. La prima finale di giornata è stata quella dell’inseguimento a squadre maschile. La medaglia d’oro è andata alla favoritissima Gran Bretagna che si è sbarazzata nell’ultimo atto di ...

Ciclismo - Mondiali su pista : un argento e due bronzi per l'Italia : Scartezzini secondo nello scratch, terza piazza per il quartetto maschile e femminile nell'inseguimento

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’inseguimento a squadre femminile è medaglia di bronzo! : Un’Italia eccezionale in questa seconda giornata del Mondiale di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn: dopo il bronzo con il quartetto maschile, l’argento di Michele Scartezzini, arriva anche la terza piazza per la nazionale di inseguimento a squadre femminile. Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster: un quartetto affiatato che è riuscito a superare la sconfitta nel penultimo atto con una super Gran ...