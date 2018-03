: Ai #CampionatidelMondo di ciclismo su pista in corso ad Apeldoorn (Olanda) l’atleta delle #Fiammeoro #ElisaBalsamo… - poliziadistato : Ai #CampionatidelMondo di ciclismo su pista in corso ad Apeldoorn (Olanda) l’atleta delle #Fiammeoro #ElisaBalsamo… - Gazzetta_it : .@gannafilippo, che impresa! Storico oro mondiale nell'inseguimento individuale - repubblica : Ciclismo, Mondiali pista: favoloso Ganna, oro nell'inseguimento invidividuale -

Filippoè campione del mondo di inseguimento individuale.Il piemontese, già bronzo con la prova a squadre, si impone in finale contro il portoghese Nelson Oliveira stabilendo anche il record italiano (già battuto in semifinale) in 4'13"607 sullaolandese di Apeldoorn. Perè il secondo orodopo quello del 2016. Manca il podio per un solo punto, invece, Elisa Balsamo nell'omnium. Seconda dopo la terza prova, l'azzurra scivola al quarto posto nel round conclusivo, la corsa a punti.(Di venerdì 2 marzo 2018)