Chiusa A1 da Milano a Bologna Evitate zone interessate da pioggia gelata

Gelo sull'Italia : A1 Chiusa tra Milano e Bologna - caos treni. LIVE : Gelo sull'Italia: A1 chiusa tra Milano e Bologna, caos treni. LIVE Continua a nevicare al Centro-Nord, ma l'emergenza adesso è il gelicidio. La pioggia ghiacciata sta creando problemi alla circolazione su autostrade e ferrovie, in particolare sull’Italia centrale Parole chiave: ...

A/1 Chiusa da Milano a Bologna per gelo : 10.10 L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio.