Chiara Ferragni vuole chiamare una doula prima del parto | ma a cosa serve?

Valentina Ferragni : alle sfilate per conto di Chiara : Essere la sorella minore ha – da sempre – i suoi pro e i suoi contro. Tra i pro di cui gode la 25enne Valentina Ferragni, sorella minore della più nota Chiara, c’è evidentemente una strada spianata nel mondo della moda. Già da qualche anno la bionda Valentina, occhi azzurri e ciglia lunghe da bambola, affianca l’iper-influencer nei suoi eventi glamour, facendole da spalla e da accompagnatrice. Talvolta rimpiazzandola, ...

Chiara Ferragni e Fedez - la paura è passata : «Leo sta di nuovo crescendo bene» : Chiara Ferragni e Fedez possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una settimana di paura per una complicazione della gravidanza, la prima per la fashion blogger, l’allarme è rientrato. «Oggi sono 34 settimane, abbiamo appena fatto un’altra visita e Leo sta di nuovo crescendo bene. Tieni duro piccolo», ha fatto sapere la futura mamma, al settimo mese di dolce attesa, finalmente più serena. «Va tutto bene, va tutto bene», ha aggiunto ...

Chiara Ferragni e Fedez tirano un sospiro di sollievo : Leo ha ricominciato a crescere : Finalmente per Chiara Ferragni e Fedez sono arrivate buone notizie: il piccolo Leone ha ricominciato a crescere.Soltanto qualche giorno fa, infatti, la coppia aveva annunciato tramite i loro profili social ufficiali di aver qualche problemino con la gravidanza. "Questi ultimi due giorni sono stati confusi - aveva scritto Chiara Ferragni su Instagram -. Mercoledì mattina abbiamo fatto la nostra ecografia di routine e il nostro ginecologo ...

Chiara Ferragni e la sua placenta invecchiata : sintomi e cause che la determinano : Da diversi giorni si sta parlando della gravidanza della futura mamma Chiara Ferragni, un’imprenditrice italiana molto nota nel mondo del web, che avrebbe raccontato i problemi della sua gravidanza a causa della placenta che non sta funzionando come dovrebbe. I futuri genitori, Chiara e Fedez, non hanno nascosto le loro preoccupazioni per il primogenito Leone, esternandole attraverso dei video pubblicati su “Instagram”, e ...

La paura di Chiara Ferragni e le altre storie del weekend : Il fine settimana della moda donna a Milano porta coppie sul red carpet e racconta storie di mamme, attuali e future. Anche un divorzio e una storia di paternità fra i gossip del fine settimana. ARISA DAI CAPELLI RASATI «Troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi like. Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio». Arisa cambia look a ogni post su Instagram. Ora si mostra con i capelli cortissimi, poi di nuovo con le extension. Il tutto ...

