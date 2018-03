Chi guarda alle elettrici

Messico - fango sugli scomparsi : «Guardate Chi sono i napoletani» Spuntano foto con uomini armati : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono...

Messico - fango sugli scomparsi : «Guardate Chi sono i napoletani» Spuntano foto con persone armate : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono...

Messico - fango sugli scomparsi : 'Guardate Chi sono i napoletani' Spuntano foto con persone armate : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono ...

Europa League in Chiaro : l’importante decisione che riguarda i club italiani : Europa League in chiaro – Si avvicina una giornata importantissima valida per il campionato di Serie A ma nel frattempo il pensiero di alcune squadre è rivolto anche al prossimo turno di Europa League, nel dettaglio scenderanno in campo Milan e Lazio. Ma quale partita sarà trasmessa in diretta in chiaro? Secondo le ultime indiscrezioni il palinsesto in chiaro della RSI LA 2 conferma la trasmissione delle partite alle 19.00 Milan-Arsenal, ...

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e quello che vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli ocChi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

Maltempo a Roma - Gene-Raggi : “Scuole Chiuse - quale è il problema? Di Maio ci è andato poco e guardate che carriera” : “Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta ’sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so’ voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi…” così Gene Gnocchi nei panni di Virginia Raggi nella copertina satirica di DiMartedì (La7) “Noi famo tutto bene ma niente, ce continuano ad attaccare ingiustamente. Anche oggi scuole ...

Profughi - corridoio umanitario con l’8xmille. Bambini a Fiumicino - Galantino ai “politici sciacalli” : “Guardateli negli ocChi” : Dopo le prime 25 persone giunte lo scorso 30 novembre, questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, sono arrivati 114 Profughi originari di diversi Paesi del Corno d’Africa e arrivati dai campi in Etiopia nell’ambito del Protocollo di intesa con lo Stato italiano, siglato dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cei, che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Poco dopo lo sbarco dal volo di linea della compagnia Ethopian da ...

Sea of Thieves trascinato anche da Twitch : Chi guarda il gioco in streaming - si interessa e lo pre-ordina : Il gioco ha affrontato di recente alcune fasi beta, che hanno conquistato un pubblico decisamente vasto su Twitch , popolare piattaforma di streaming di gameplay, dove è stato il gioco più visto per ...

Spari contro l'inviato di Striscia : Brumotti aggredito durante l'inChiesta sulla droga / Guarda : Oggi pomeriggio a Palermo Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia"sono stati aggrediti con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'...

Nadia Toffa e il tumore/ Oltre le polemiche : “Guardatevi allo specChio e sorridete!” - Foto (Le Iene) : Video, Nadia Toffa è stata umiliata dal post di Facebook di una sua fan, tale Catia Brozzi, che le rispondeva alle sue recenti dichiarazioni sui malati di cancro. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:12:00 GMT)

Algoritmo di Google guarda ocChi e previene malattie cardiache : Un Algoritmo di Google per prevenire le malattie cardiache. Lo studio pubblicato su Nature Biomedical Engineering.

Sopra così - sotto il Lato B più grande del mondo : sChiaffo alla Kardashian / Guarda : Eudoxie Yao, di Abidjan, in Costa d'Avorio, è la risposta africana al Lato B di Kim Kardashian. La signorina esibisce fieramente le sue misure estreme, che assicura essere al 100% naturali. Il suo ...

Il candidato dei Cinque Stelle indagato per riciclaggio|Chi è : guarda il video : Salvatore Caiata coinvolto in un’inchiesta a Siena sul passaggio di locali e quote societarie. Le verifiche riguardano anche il dirigente de La Cascina Cataldo Staffieri

Batshuayi replica su Twitter ai tifosi dell'Atalanta : 'Mi Chiamate scimmia - ora guardate l'Europa League alla tv' : 'Nel 2018 sento ancora cori razzisti dagli spalti...Davvero? Spero che vi divertiate a guardare l'Europa League in tv mentre noi andiamo avanti e passiamo il turno'. Michy Batshuayi, attaccante del ...