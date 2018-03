Che tipo di contratto ha con Mediaset Tina Cipollari?

La storia del Cinerama - un tipo di cinema Che non ce l’ha fatta : Arrivò nel 1952 e sparì in un decennio, dopo aver provato a cambiare il modo in cui vediamo i film, con schermi enormi e tre proiettori The post La storia del Cinerama, un tipo di cinema che non ce l’ha fatta appeared first on Il Post.

Peugeot Rifter 4x4 Concept - A Ginevra il prototipo Che ama loutdoor : In occasione del Salone di Ginevra, la Peugeot esporrà in pubblico il Rifter 4x4 Concept, unoriginale proposta ispirata agli amanti delle attività allaria aperta. Al suo fianco sarà presente anche il nuovo Rifter di serie, multispazio nato dal progetto del gruppo PSA che ha dato vita anche al Citroën Berlingo e all'Opel Combo Life sulla nuova piattaforma modulare Emp2. Make-up dedicato. Il Rifter 4x4 Concept si ...

Diabete di tipo 1 : ecco le fake news Che circolano sul web : Si sa che il web è una delle fonti principali di ricerca, specie per quel che concerne il settore della salute. Molti utenti si affidano infatti ad internet per recuperare informazioni in merito a sintomi e malattie, cure contro determinate patologie ed una serie di informazioni pseudo-mediche spesso allarmistiche. Sul web, oltre ad una vasta di gente esperta del settore, si trova anche chi non ha la benché minima competenza, specie in settori ...

L’arChetipo dell’oppressione senza pistolotti ideologici nell'ultimo PT Anderson - Che merita il nostro tifo agli Oscar : Per chi è allergico alle maggioranze, ecco il film giusto per cui tifare, la notte degli Oscar. "Phantom Thread", da noi "Il filo nascosto", è candidato a sei statuette, magari non ne avrà nessuna ma ne meriterebbe il doppio. Esce in Italia il 22 febbraio ed è firmato da un mitico dissidente del cinema come Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Magnolia", "Il Petroliere", tra gli altri). È- ufficialmente- ...

Diabete tipo 2 : ecco i due “sorvegliati speciali” Che condizioni il livello di glicemia : Inerzia terapeutica dei diabetologi e non aderenza del paziente alle prescrizioni: questi i due fenomeni “sorvegliati speciali” che incidono maggiormente sul mancato raggiungimento di un buon compenso glicemico nei diabetici di tipo 2. Meno della metà di loro raggiunge, infatti, i livelli di emoglobina glicata consigliati dalle linee guida. L’inerzia terapeutica è uno degli errori più diffusi tra i diabetologi e consiste nel mancato ...

I 30 anni di Fiat Tipo : ma Che ne sanno i 2000 : ROMA - Non sarà stata l'auto più bella del mondo, ma è stata capace di portare ovunque milioni di noi. Non sarà stata sportiva, ma certe strade di provincia ancora tremano al ricordo di incursioni a bordo della 1.8 da 136 cavalli. Con la sigla ...

“La faccenda è seria”. Sanremo - voci ‘pesanti’ sul forfait di Laura Pausini. Si è parlato di salute - problemi alla gola. Ma le notizie Che ‘rimbalzano’ sono di tutt’altro tipo (e imbarazzano anChe Claudio Baglioni) : Boom di ascolti per l’esordio del Sanremo firmato Claudio Baglioni: la prima serata del festival, che vedeva Fiorello tra gli ospiti, è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share.Un risultato di quasi due punti più alto di quello ottenuto lo scorso anno dalla prima serata del terzo festival di Carlo Conti, che registrò in media 11.374.000 telespettatori e il 50,37% di share.Per trovare un risultato ...

Che bel tipo il Casiraghy. Così ha stampato il '900 : nostro inviato a Osnago (Lecco)Osnago, alta pianura padana, sbandierato a destra sulla linea tipografica Milano-Lecco, Brianza Saudita: terra ricca e creativa, dove pochi leggono, ma chi stampa, stampa come dio comanda. Qui un tempo la MOG, nome mitologico che sta per «Morelli Officina Grafica», stampava per l'Adelphi, cento dipendenti. I più anziani si ricordano Calasso che veniva su a correggere le bozze.Tirava aria di ...

A Cornuda le macchine tipografiChe di Ponte di Piave : Pellizzer - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - volto noto a Ponte di Piave per il suo impegno nel mondo dell'Associazionismo ed in particolare nell'AIDO , ha da sempre dimostrato, grazie alla sua ...

Disponibile per Huawei Mate 9 il firmware Oreo B363 : Che tipo d’aggiornamento è? : Un device per intenditori il caro Huawei Mate 9, i cui possessori da qualche ora a questa parte sono stati premiati con la ricezione dell'aggiornamento B363, basato su Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0, in combinazione con le più recenti patch per la sicurezza rilasciate da Google (non sappiamo se quelle di dicembre, o le più fresche di gennaio, che ricordiamo contenere anche le dovute correzioni per gli spauracchi Meltdown e Spectre, due questioni ...

Test : Che tipo di professionista sei? : Una delle due caratteristiche che contraddistinguono le persone che hanno successo nel lavoro è l’auto-consapevolezza: sapere chi siamo, che tipo di professionisti siamo capaci di essere, ci aiuta, infatti, a investire in maniera mirata sul nostro sviluppo e sulla nostra carriera. In molti casi è determinante per guidarci in scelte critiche, come accettare o meno un’offerta di lavoro, piuttosto che decidere di cambiare vita. È l’azienda giusta ...

Qualcuno davvero pensa di poter già “valutare” Andrè Silva? Il prototipo dell’attaccante moderno - le critiChe assurde e le colpe del Milan : Andrè Silva è stato massacrato, messo in croce, distrutto dopo soli pochi mesi di permanenza al Milan. Per l’esattezza 5 mesi, nei quali il giovane portoghese ha fatto vedere sprazzi di classe ed ovviamente anche qualche lacuna. Va ricordato sempre quando si parla di Andrè Silva che si tratta di un classe ’95. Già titolarissimo del Portogallo campione d’Europa al fianco di Cristiano Ronaldo. Ebbene, chi pensa d’avere il ...