ilgiornale

: Cesare Cavalleri e la fede nella critica - filmring : Cesare Cavalleri e la fede nella critica - Aleperdido : “Bianchissimo (bianchissime mani) e due laghi d’azzurro gli occhi”: quando Cesare Cavalleri incontrò Pound (e polem… - MatteoFais : RT @pangeanewsitaly: “Bianchissimo (bianchissime mani) e due laghi d’azzurro gli occhi”: quando Cesare Cavalleri incontrò Pound (e polemizz… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Aneddoto sublime, al vetriolo. Premio Strega, 1969, «c'erano tutti, c'erano i soliti... ci sono i grandi vecchi, Ungaretti e Palazzeschi, molte anziane signore luccicanti e fruscianti, in anticipo sul 6 gennaio; ecco Carlo Levi, vestito di bianco e coi capelli al vento, come un santone indiano; il poeta Giorgio Caproni, che pare intagliato nel legno come le statuette della Val Gardena... ci sono anche figli, figlie, suocere e cognate di scrittori, e parecchie persone con arti ingessati». A essere ingessata, già all'epoca, è la cultura italiota riassunta dal premio più noto del Paese, ghigliottinatosgomitata di un incipit intriso di radioso cinismo: «Ormai si fanno scommesse su chi arriverà secondo: il vincitore assoluto dei premi letterari, infatti, è già noto in precedenza» (per la cronaca, Lalla Romano). L'inviato di ...