Centrodestra unico argine a eutanasia e adozioni gay

(Di venerdì 2 marzo 2018) Come sempre alla viglia del voto, sono corteggiatissimi. I cattolici e le urne, sia pure in tempi di disincanto e diaspora di un elettorato un tempo schierato come una testuggine. Matteo Renzi prova a sedurli chiamandoli a sé, Matteo Salvini giura platealmente sui vangeli, suscitando l'irritazione di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni corre a Budapest alla ricerca delle mitiche radici cristiane dell'Europa. Ciascuno gioca con le suggestioni dettate dalla propria appartenenza e dalle fronde del proprio albero genealogico.E però i conti non tornano. C'è qualcosa che stona se la classe politica nazionale ha ignorato il magistero del Papa. Non le encicliche o i documenti con tanto di note della dottrina sociale della Chiesa. No, il Primo ottobre scorso, davanti alla «piazza» di Cesena, come Francesco l'ha ribattezzata, il Papa ha dettato i criteri ...