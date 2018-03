Centri per l' Impiego | Regione | sottoscritta importante intesa

Cipe : 740mln per Centri storici - turismo : 12.34 Il Cipe ha approvato un piano per rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi urbani e la promozione turistica per 740mln di euro. "Sale così a oltre 4,2 mld il valore dei cantieri della cultura",ha detto il ministro Franceschini. Il piano prevede 59 interventi,tra cui 360mln per i centri storici di Napoli, Palermo,Cosenza e Taranto,10 mln per la "buffer zone"di Pompei,32 per Ostia antica. Il Cipe ha anche deliberato 1mld e ...

Napoli blindata per Forza Nuova I Centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...

Sfregio al militante FN pestato : i Centri sociali coi nastri adesivi usati per legare Ursino : L'ultimo Sfregio a Massimo Ursino, il segretario di Forza Nuova legato e pestato per strada da un gruppo di antagonisti (guarda il video), arriva dalla piazza antifascista. Al corteo di Palermo sono stati, infatti, lanciati anche scotch da imballaggio (guarda il video). Un messaggio beffardo dei centri sociali e degli antagonisti al dirigente aggredito nei giorni scorsi e legato ai polsi proprio con lo scotch.Oggi i due antagonisti ...

Elezioni - La Russa (FdI) vs Fioroni (Pd) : “Centri Sociali? Antifascisti da operetta - votano per voi”. “Dici balle” : Botta e risposta a Omnibus (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, e il parlamentare del Pd, Giuseppe Fioroni, sull’aggressione al segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino. “Io sono allarmato dalla violenza” – commenta La Russa – “Non c’è alle spalle la violenza delle Brigate Rosse e di tutto quel mondo di sinistra legato alla teoria marxista-leninista. Però c’è di ...

Pestaggio del dirigente di FN - due fermati. Perquisizioni in ambienti dei Centri sociali : Due persone sono state fermate per l’aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino, picchiato ieri sera a Palermo, con l’accusa di tentato omicidio. I due, Giovanni Mancuso, 25 anni, e Carlo Codraro, 27, sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell’aggressione, avvenuta nella trafficata e central...

