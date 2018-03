Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in segreto in Argentina

Cecilia Rodriguez commenta il Grande Fratello Vip e pensa a Ignazio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la rivelazione sul Grande Fratello Vip Felici e finalmente sereni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ormai una coppia affiatata che ha saputo mettere a tacere le male lingue con i fatti. Chi pensava che la storia tra la sorella di Belen e il ciclista trentino sarebbe scoppiata come una bolla di sapone una volta terminato il Grande Fratello Vip ha dovuto ricredersi. In queste ore in una diretta su ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - convivenza felice e passeggiata col cane Aspirina che lascia il "ricordino" : MILANO ? Si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, che Leggo.it ha seguito puntualmente, e ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convivono felicemente. La...

'Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono baciati dopo il Gf Vip' - la rivelazione choc di Eva Henger : Eva Henger a ruota libera. dopo il polverone sollevato con il 'canna-gate' , l'ex pornostar si sarebbe lasciata andare a nuove rivelazioni sulla vita privata di Francesco Monte . Questa volta oggetto ...

Ignazio Moser a Raccontami : “Cecilia Rodriguez mi ha cambiato la vita” : Raccontami con Elenoire Casalegno: l’intervista a Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip In barba a tutte le malelingue che sussurrano di un riavvicinamento tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, continua a gonfie vele la storia d’amore tra la sorella di Belen e Ignazio Moser. Il figlio di Francesco Moser ha parlato di questo fantastico […] L'articolo Ignazio Moser a Raccontami: “Cecilia Rodriguez mi ha cambiato la ...

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : un bacio dopo il Grande Fratello Vip? Lo scoop : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono baciati durante il loro primo incontro dopo il Grande Fratello Vip? Lo scoop Ospite del programma radiofonico Non Succederà Più (in onda su Radio Radio) Eva Henger oggi si sarebbe fatta sfuggire uno scoop su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non indifferente oggi. Durante la trasmissione condotta da […] L'articolo Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: un bacio dopo il Grande Fratello Vip? Lo ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati : “San Valentino a casa ordinando il cibo…” : Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser ed esclude un ritorno di fiamma con l’ex Francesco Monte. Cecilia Rodriguez non tornerà con Francesco Monte L’attuale fidanzato, intervistato da Oggi, afferma che “non direbbe di no a priori a un’amicizia tra Cecilia e Monte, anche se gli sembrerebbe una cosa strana”. Cecilia è meno […] L'articolo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più ...

Francesco Monte - basta con L'isola Dei Famosi/ Parla Cecilia Rodriguez : “Non torno con lui!” : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:50:00 GMT)

“Certo che ho visto Francesco!”. Cecilia Rodriguez confessa. Dopo le continue allusioni e gli avvistamenti sospetti - la sorellina di Belen è chiara e lapidaria sulla sua storia con Ignazio Moser : Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il triangolo Francesco Monte-Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Con la fine del Grande Fratello Vip tutti pensavamo che la questione fosse terminata. E invece no. Come i peperoni, l’insalata di rinforzo, o una sbornia all’alba del giorno Dopo i tre ‘moschettieri’ stanno ancora là a far parlare di loro. Certo l’ex tronista con la questione del ‘canna-gate’ ci si è messo di buzzo buono e alla fine non ...

Cecilia Rodriguez torna con Francesco Monte? Ecco cosa risponde la fidanzata di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte (suo ex) così come Ignazio Moser (attuale fidanzato dell’argentina) in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 22 febbraio. Cecilia Rodriguez parla dell’ex Francesco Monte “Ma che cosa pensano, che io sia una che prende in giro il pubblico? Io, quando faccio una scelta, e ho scelto […] L'articolo Cecilia Rodriguez torna con Francesco Monte? Ecco ...