C’é Posta Per Te | Ex tronista diventa postino!

“Wow! Che colpaccio”. Da Uomini e Donne a C’è posta per te : chi è l’ex sexy tronista che diventa postino di Maria De Filippi : C’è un nuovo postino a ”C’è posta per te”. Il programma di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera ha reclutato uno dei giovani che, qualche anno fa, sedeva sul trono rosso di ”Uomini e Donne” per vestire i panni del portalettere che consegna gli inviti agli ospiti della trasmissione. A lanciare la news è stato il blog ”Isa e Chia”, che ha raccolto la segnalazione di una ...

C’è Posta Per Te : la verità sulla madre di Alessia! : Spesso il popolo del web spara a zero contro i protagonisti di C’è Posta Per Te, senza conoscere davvero come stanno le cose. In questo caso una signora ha svelato particolari inediti sulla vita di Fabrizia. Ecco perchè Alessia ha chiuso la busta alla madre! Durante la sesta puntata dell’emotional show “C’è Posta Per Te“, abbiamo assistito ad una scena triste. Una figlia, in questo caso Alessia, ha chiuso la busta ...

C’è posta per te : svelato un retroscena su Fabrizia e la figlia : C’è posta per te: Fabrizia difesa dalle accuse della figlia Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata di C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Tra le varie storie che hanno attirato maggiore attenzione e diviso l’opinione dei telespettatori è stata la storia di Fabrizia che ha scritto a C’è posta per te per recuperare il rapporto perduto con la figlia Alessia. Dopo sei anni, la donna ha provato a ...

“Ciao Amore”. C’è Posta per te. Per 64 anni non ha fatto altro che cercarla. Poi - quando finalmente la busta si apre lei lo gela con una risposta terribile : Da lontano, ma neanche troppo, Maria se la ride con il suo registro in mano e gli occhiali che scendono sul naso. Il pubblico la segue, sghignazza, sorride. C’è chi fa le solite battute da bar (non si sente, ma si capisce dagli sguardi) e chi osserva con gli occhioni riempiti di lacrime come quelli di un cucciolo. La storia è quella di Antonio e Domenica. Dall’ultima volta che si sono visti, però, sono passati 64 anni. Antonio perde la ...

“Un dolore che buca e devatsta”. Giorgia a C’è Posta per te commuove. Una storia tragiga - un destino inaccettabile - quello che ha dovuto sopportare è ingiusto e crudele. Maria e pubblico in lacrime : L’amatissima Giorgia è stata ospite di C’è Posta per Te per un motivo molto speciale: per una bellissima sorpresa. Martina ha voluto mandare infatti sorprendere la madre Tiziana. La donna ha dovuto affrontare il dolore e la morte della figlia Francesca a causa di un improvviso arresto cardiaco. La ragazza 21enne era tornata dal cinema e alle 2 di notte aveva mandato una foto ad un suo amico. Prima delle 6 Martina ha ritrovato ...

A C’è Posta Per Te - la figlia chiude la busta alla madre - ma la verità è sconvolgente! : Storia strappalacrime a C’è Posta per Te, il popolare show televisivo di Maria De Filippi. Alessia decide di chiudere la busta alla madre che implora il suo perdono, ma la verità sconvolgente viene alla luce solo a fine puntata. Ecco cosa è successo! A C’è Posta per Te abbiamo assistito all’ennesimo caso di dissapori tra madre e figlia. Protagonisti della struggente storia sono Fabrizia e Alessia, ...

“Mi fai schifo”. C’è posta per te - dramma senza fine.Chiamata in studio dalla madre - Alessia chiude la busta e Fabrizia scoppia in lacrime : Le parole scendono morbide eppure taglianti come l’acqua che tocca i sassi sporgenti di un fiume in piena. Maria la fissa negli occhi Alessia, che rimane di ghiaccio, mentre dall’altra parte sua madre Fabrizia aspetta e spera di poterla riabbracciare. È stata lei a chiamarla in studio, nella speranza che tutto si chiarisca e tutto torni come prima. Alla base della contesa che le ha divise un’eredità contesa. Per lo meno questa la versione ...

“Levatemela dai piedi”. C’è Posta per te : tragedia totale. Gino e Lina implorano i figli di lui che non vogliono più vedere il padre. Quello che è accaduto ha lasciato tutti sotto choc. Poi l’intervento di Maria : Sempre grandi emozioni a C’è Posta per Te. Nell’ultima puntata gli ospiti di Maria De Filippi hanno come sempre fatto riflettere. Questa volta è stata consegnata dal fattorino una lettera doppia, indirizzata a Emiliano e Rosy che hanno accettato l’invito del papà Gino, senza però sapere che era stato lui a fare la richiesta. Appana sono entrati in studio era palpabile l’emozione e quando si è aperta la lettera i ...

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...

Giorgia a C’è Posta Per Te nel ricordo di Francesca - scomparsa troppo presto (video) : “L’anima non muore mai” : La partecipazione di Giorgia a C'è Posta per Te sabato 24 febbraio ha arricchito uno dei momenti più intensi della puntata, quello dedicato alla storia di Martina, della defunta sorella Francesca e della loro madre devastata dalla perdita improvvisa ed inspiegabile della giovane figlia. Giorgia ha assistito al racconto di Martina, una ragazza romana che ha voluto inviare una lettera a sua madre per chiederle di riprendere a vivere dopo la ...

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 7 milioni (29 - 56%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 24 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 24 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la sesta puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.796.000 spettatori (29,56% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,7 milioni (29,56%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

