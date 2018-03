abruzzo24ore.tv

: *** #NEWS *** Caserma Campomizzi, Biondi: 'Nessuno vuole sfrattare studenti' - L'Aquila - “Nell’apprendere di una t… - abruzzo24ore : *** #NEWS *** Caserma Campomizzi, Biondi: 'Nessuno vuole sfrattare studenti' - L'Aquila - “Nell’apprendere di una t… - IlCapoluogo : Ex caserma Campomizzi a rischio chiusura #LAquila #Abruzzo #universita #univaq - AbruzzoTweets : L'Aquila, Zobel (Adsu): “Caserma Campomizzi a rischio chiusura” - Rete8 -

(Di venerdì 2 marzo 2018) L'Aquila - “Nell’apprendere di una tanto intempestiva quanto inopportuna conferenza stampa convocata dall’Azienda per il diritto allo studio universitario è necessario rassicurare sia lo stesso Ente strumentale della Regione sia glichiudere lanéchi vi risiede”. A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi, in riferimento alle dichiarazioni del presidente Adsu, Pierluigi Beomonte Zobel. “Ho già ricordato in passato che l’accordo per l’utilizzo delle palazzine per ospitare lo studentato è scaduto nel settembre 2015 ma, nonostante ciò, il Ministero non ha mai chiesto che le ragazze e i ragazzi che frequentano l’università dovessero lasciarle, perché tutti hanno ben chiaro quale sia la responsabilità nei loro confronti e perché non c’è una ipotesi alternativa per la ...