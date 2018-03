Casapound si occupa realmente dell' emergenza abitativa?

Blastingnews

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il partito politico diè stato spesso al centroe pagine di giornali e dei notiziari per svariati motivi: proteste, scontri, aggressioni, richiami al fascismo e per le ronde notturne che compiono nelle città. Il fulcro nevralgico diè a Roma in via Napoleone III, in uno stabile demanialeto abusivamente in cui sono state fatte entraree famiglie che avevano bisogno di un'abitazione. L'esperienza di questezioni a scopo abitativo ha inizio nel 2003 quando un gruppo di neofascisti appartenenti a Casamontag decide di impossessarsio stabile comunale per, almeno in apparenza, dare una casa a chi non poteva permettersela o a chi aspettava un appartamento dal comune....