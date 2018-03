Casaleggio | fin qui controvento

David Borrelli lascia M5s/ “Fondo nuovo Movimento con imprenditori” : strappo finale con Di Maio e Casaleggio : David Borrelli vs M5s, come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio e Di Maio : "addio al Movimento , fondo un nuovo Movimento . Non ho problemi di salute"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:07:00 GMT)

grillo divorzia definitivamente dalla Casaleggio : lancia il suo nuovo blog per parlare di... - Politica : E allora giriamo con queste tecnologie che abbiamo in mano che è antropologicamente, è un cambiamento antropologico della tua mano che tiene stretto il mondo, tu entri nel mondo e il mondo entra in ...

Di Maio : “Presto le regole Parlamentarie. E’ finita epoca opposizione”. Casaleggio : “Noi un partito? Non penso” : “E’ finita l’epoca dell’opposizione”. O meglio, per il Movimento 5 stelle è finita un’epoca. Luigi Di Maio in giro in Lomabrdia per la campagna elettorale con Davide Casaleggio commenta le indiscrezioni sul nuovo non Statuto e le nuove regole per le Parlamentarie che, ufficialmente, saranno pubblicate sul blog nelle prossime ore. “Presto”, ha detto, “leggerete le regole per selezionare il ...