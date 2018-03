Carlo Carabba | piccoli uomini crescono con Proust

vanityfair

(Di venerdì 2 marzo 2018) Quando, esattamente, diventiamo grandi? Per i più, è un momento nebuloso – un’estate, una certa annata, la fine di un amore giovane. Per lo scrittore e poeta, 37 anni, è tutto più a fuoco: una manciata di giorni di un febbraio di circa dieci anni fa. E, per l’esattezza, tra l’incidente che manda in coma la sua più cara amica Mascia (coinciso con un’attesa nevicata su Roma) e il funerale di lei (coinciso con la firma di un importante contratto di lavoro). C’è un prima e un dopo e, nel mezzo, un mucchio di coincidenze e le pagine di Come un giovane uomo (Marsilio, pagg. 176, 16,50 euro), il primo memoir dell’attuale responsabile della narrativa di Mondadori, già autore della raccolta di poesie Gli anni della pioggia (Pequod). È un libro intimo e privato su uno dei momenti trasformativi della vita. La voce è quella di un uomo giovane, sensibile e gentile, parte di quella ...