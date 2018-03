Campagna elettorale agli sgoccioli | attenti al tagliando antifrode

Odio - false promesse e fake news Che brutta Campagna elettorale La collaboratrice in lista racconta : Manuela Alessandra Filippi, commentatrice storica di Affaritaliani.it e candidata alle elezioni regionali in Lombardia con Più Europa con Emma Bonino, commenta questa strampalata campagna elettorale Segui su affaritaliani.it

Porta a Porta speciale elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la Campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

Quali sono stati i temi della Campagna elettorale più discussi su Facebook : In tutto il mondo Facebook viene utilizzato per interagire con amici e familiari sui temi più rilevanti e la politica è uno di questi. Ogni giorno le persone utilizzano la piattaforma per dialogare con i loro rappresentanti politici e per far sentire la propria voce sulle questioni ritenute prioritarie. E questo avviene ancora di più durante il periodo che precede le elezioni politiche. Non per niente nelle ultime settimane, ...

Siracusa. Domani il M5S chiude la Campagna elettorale : Inoltre, sarà attivato il collegamento in streaming con Piazza del Popolo a Roma dove Luigi Di Maio terrà il comizio conclusivo del M5S.

Quali sono stati i temi della Campagna elettorale più discussi su Facebook : I 5 argomenti più caldi della campagna elettorale per numero di conversazioni , dal 1 dicembre 2017, 1° Economia : su Facebook tutto il paese parla di tematiche economiche con grande frequenza. ...

Roma - antagonisti contro la chiusura della Campagna elettorale di CasaPound : ... un movimento come CasaPound che si organizza, si impegna, si presenta alle elezioni e cerca di cambiare il mondo facendo politica e una massa di vecchi partiti che, pur di mantenere il loro posto ...

Elezioni : Grasso chiude Campagna elettorale a Palermo : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – Chiusura della campagna elettorale nazionale a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, sarà domani alle 18 a piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima. Insieme a Grasso saranno sul palco Rossella Muroni, Pippo Civati, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava. Previste le esibizioni musicali di 12BBR, Davide ...

La strana Campagna elettorale Snobbata la politica estera : Con l'eccezione del 1948, quando si trattava di scegliere tra Est e Ovest, e in parte del 1996, quando si dibatteva l'ingresso nell'euro, la politica estera è sempre stata la cenerentola delle campagne elettorali. Stavolta, tuttavia, si è esagerato. Nessun leader ha mai spiegato con chiarezza come un'Italia guidata da lui intende misurarsi con le grandi sfide della politica internazionale e cercherà di mantenere quello status ...

Elezioni - quello di cui non si è parlato in Campagna elettorale : (foto: Getty Images) Nel dibattito legato alle Elezioni del prossimo 4 marzo si è parlato di immigrazione e sicurezza, sull’onda lunga di casi di cronaca come quelli visti a Macerata. Di fascismo e antifascismo, dibattito importante quanto lontano dalla vita di tutti i giorni. Oltre che dell’abolizione di qualunque norma invisa al proprio elettorato, a cominciare dalla legge Fornero, senza che peraltro nessuno (o quasi) si sia preso ...

WWF : parte Campagna elettorale apartitica sui social : ... dal bracconaggio ai crimini di natura fino ad arrivare allo sviluppo di una nuova economia capace di creare benessere e occupazione rispettando la natura". "Come accaduto in passato con le grandi ...