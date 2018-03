Calcio femminile | Cyprus Cup 2018 | l’Italia in finale per il 1° e 2° posto La Nazionale

oasport

: RT @GolDiTacco: #Calciofemminile, 5 pillole dal mondo - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #Calciofemminile, 5 pillole dal mondo - calciofemita : Alice Parisi e Elena Linari in lizza per il 2017 Women’s World XI - Calcio femminile italiano - calciofemita : ‘Cyprus Cup’: Cristiana Girelli show, le Azzurre battono anche il Galles e sono ad un passo dalla finale - Calcio... -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il ‘GSZ Stadium’ di Larnaca sorride allaitaliana didi Milena Bertolini in questaCup. Dopo il rotondo successo contro le campionessa in carica della Svizzera (3-0), le azzurre si sono ripetute infliggendo lo stesso passivo al Galles e, visto il contemporaneo successo dell’elvetiche contro la Finlandia (4-0) nel girone A, accedono alladi questo torneo per la prima volta. Un risultato niente affatto casuale figlio del nuovo corso aperto da Bertolini, forte dell’ossatura del riferimento italiano del momento (la Juventus) ed arricchito dai talenti di altre compagini come Valentina Bergamaschi e Cristiana Girelli. Quest’ultima, in particolare, si sta esprimendo su livelli eccezionali. 1 gol ogni 180′ con la maglia azzurra e un insostituibile apporto nella ricucitura del gioco, in supporto delle proprie compagne, sono ...