Borsa | Milano giù con dazi Usa | Fca -5 | 7%

Borsa : Milano -2 - 39% con dazi Usa : ANSA, - Milano, 2 MAR - Piazza Affari chiude in deciso rosso l'ultima seduta della settimana così come le altre Borse europee dopo che il presidente Usa, Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su ...

Borsa - Milano chiude in negativo : Ftse Mib perde il 2 - 39% : Piazza Affari chiude in deciso calo l'ultima seduta della settimana, così come le altre Borse europee dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto di introdurre dazi su acciaio e alluminio. A ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -2 - 39% - Exor a -6 - 08% (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Europa peggiora - Milano -2% : ANSA, - Milano, 2 MAR - peggiorano le Borse europee, per il quarto giorno consecutivo dopo che il presidente Usa Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su acciaio e alluminio. Una ipotesi che ha ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Fca a -5 - 9% - Exor a -4% (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Borsa : Europa debole - Milano -1 - 2% : ANSA, - Milano, 2 MAR - L'effetto dei dazi che il presidente Usa Donald Trump vuole introdurre sui metalli importati frena anche i listini europei, dopo aver affossato Wall Street e le principali ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Borsa Milano chiude in calo - occhi a Fed : ANSA, - Milano, 1 MAR - Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,7% a 22.448 punti, ma non è colpa dell'avvicinarsi delle elezioni. Il listino milanese è infatti in linea con quelli internazionali, ...

Borsa : Milano chiude in calo dello 0 - 7% : ANSA, - Milano, 1 MAR - Piazza Affari ha chiuso in perdita. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,7% a 22.448 punti. GRS

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 7% - Luxottica a +5 - 15% (1 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:41:00 GMT)

