Borsa di Tokyo in forte calo | Nikkei perde 2 | 50%

Asia - la Borsa di Tokyo chiude in ribasso. Pesa lo yen : Finale negativo per la borsa di Tokyo su cui ha Pesato l'apprezzamento dello yen che ha penalizzato i titoli legati all'export. Da segnalare anche la chiusura in ribasso della piazza di Wall Street . ...

Borsa Tokyo negativa - Nikkei a -1 - 56% : 8.10 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'apprezzamento dello yen su dollaro ed euro. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha ceduto 343 punti, pari a -1,56%, ed è sceso a 21.724,47 punti. Pressoché identico l'andamento dell'indice allargato Topix, che ha lasciato sul terreno 28,04 punti, pari a -1,59%, a quota 1.740,20. Dollaro ed euro scambiati rispettivamente a 106,77 e 130,15 yen,

Borsa - Tokyo apre in ribasso a -0 - 86% : 02.10 La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi e il nuovo processo di rivalutazione dello yen sulle principali divise. L'indice Nikkei perde lo 0,86%, a quota 21.879,26, cedendo 188 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 106,60, così come sull'euro, poco sopra un livello di 130.

Borsa - Tokyo apre in ribasso a -0.37% : 04.12 La Borsa di Tokyo apre gli scambi col segno meno, appesantita dalla contrazione registrata a Wall Street dopo la testimonianza del presidente della Federal Reserve, Jeremy Powell,che non ha escluso rialzi di interesse dei tassi. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,37%, a quota 22.306,51, con una perdita di 83 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul biglietto verde a 107,50, e a 131,40 sull'euro.

Borsa.Tokyo - apertura in rialzo a +0.92% : 01.56 La Borsa di Tokyo apre gli scambi in rialzo, spinta dalla progressione degli indici azionari statunitensi, in attesa di maggiori indicazioni sulla tempistica di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal reserve. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,92%, a quota 22.357,74, con un aumento di 204 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 106,90, e sull'euro a 131,70.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei sale dell'1 - 19% : Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo che consolida i guadagni di inizio seduta e termina il primo giorno della settimana col segno più, in scia all'andamento positivo a Wall Street e lo stop alla ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +0 - 21% : 03.35 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana co il segno più, sulla scia della chiusura positiva a Wall Street e ai segnali di distensione che arrivano dalla penisola coreana. Il nikkei avanza dello 0,21%, a quota 21.111,41, con un aumento di 218 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro, trattando a un livello di poco superiore a 107sul dollaro e sull'euro a 131,50.

