Federico Pizzarotti voterà per +Europa. La leader di +Europa non è ancora eletta che già minaccia 'un parziale ritorno... Elezioni, Emma Bonino chiude la campagna elettorale di Europa

"Tutti insieme abbiamo fatto una cosa importante, faticosa, coraggiosa, ma bellissima. Non mi sarei mai persa per nulla al mondo questa giornata". Così Emma, alla chiusura della campagna elettorale dia Roma. "Sono venuta soprattutto per ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto fin dall'inizio, ma anche chi gli si è accesa la pallina negli ultimi giorni". "Siamo stati capaci di creare unpoliticonel nome della serietà e dell'Europa, quella attenta ai più deboli, al lavoro, alla scienza".(Di venerdì 2 marzo 2018)