Elezioni - Bonino (+Europa) : “Non perdo mai la speranza. Ho fiducia negli italiani” : A margine del suo comizio di chiusura della campagna elettorale, la leader di +Europa Emma Bonino ha parlato ai cronisti presenti: “Le mie impressioni a 2 giorni dal voto? Non perdo mai la speranza. Non ho l’abitudine né di deprimermi né di perdere la speranza. Ho molta fiducia nei cittadini e nelle cittadine italiane, ne ho un po’ meno nella mia salute”. L'articolo Elezioni, Bonino (+Europa): “Non perdo mai la ...

Bonino : +Europa progetto nuovo : 19.15 "Tutti insieme abbiamo fatto una cosa importante, faticosa, coraggiosa, ma bellissima. Non mi sarei mai persa per nulla al mondo questa giornata". Così Emma Bonino, alla chiusura della campagna elettorale di +Europa a Roma. "Sono venuta soprattutto per ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto fin dall'inizio, ma anche chi gli si è accesa la pallina negli ultimi giorni". "Siamo stati capaci di creare un progetto politico nuovo nel ...

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:01:00 GMT)

Elezioni - Travaglio a Bonino : “Ha detto che tornerebbe a fare un governo con Berlusconi”. E la leader di +Europa si infuria : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra Emma Bonino, leader della lista +Europa, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex parlamentare radicale osserva: “Una delle cose che lei mi attribuisce è quella di essere membro fondatore del Gruppo Bilderberg descritto come il Ku Klux Klan. E non sono d’accordo. La differenza di idee è il lievito della democrazia e io penso che sia importante avere idee diverse, come sulla giustizia, ad ...

I leader nel nostro studio : Emma Bonino - a capo della lista di +Europa : Ci spiega per quale motivo ha deciso di schierarsi a sostegno del Pd e con quali aspettative lei che ha detto chiaramente di voler puntare su Paolo Gentiloni come premier -

+Europa di Emma Bonino al 3% M5S in calo - si consolida la Lega Barometro sul voto - nuovi numeri : Elezioni 2018 sondaggi. Su Affaritaliani.it il Barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affaritaliani.it

+Europa con Emma Bonino : «Portiamo avanti le nostre battaglie nel centrosinistra» fotogallery : Così come c'è bisogno di più Europa e di sostenere l'idea degli Stati Uniti d'Europa perché chi pensa che potremmo fare a meno dell'Euro non capisce niente di economia. Insomma la lista +Europa si ...

Calabria : Sergio Stumpo alla convention di +Europa con Emma Bonino : ... definendola il nodo principale dell'economia italiana, e proponendo un cambio di paradigma nelle politiche di sostegno a quest'area del paese. Sono sicuro che i calabresi impareranno rapidamente a ...

Centrosinistra - Bonino : Gentiloni apre con me campagna +Europa : Roma, 2 feb. , askanews, - Il premier Paolo Gentiloni sarà presente domani all'apertura della campagna elettorale della lista di Emma Bonino "PiùEuropa" allo Spazio Novecento a Roma. Lo ha confermato ...

Lombardia : verso esclusione lista +Europa con Emma Bonino : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - +Europa con Emma Bonino potrebbe non farcela a presentare la propria lista alle regionali in Lombardia. La raccolta delle firme potrebbe non produrre il risultato necessario. "La legge regionale ci costringe a raccogliere quasi 10 mila firme suddivise per le province lo

Bonino annuncia l’accordo tra +Europa e Pd : “Grazie a Gentiloni - Padoan e Calenda hanno tenuto la barra su Bruxelles” : “Il Pd al governo con Gentiloni e grazie a ministri come Padoan e Calenda ha tenuto la barra delle riforme e dei conti pubblici dritta sulla rotta di Bruxelles, per questo abbiamo scelto l’apparentamento con il Pd”. Arriva l’annuncio ufficiale di Emma Bonino, leader di +Europa, nel corso di un incontro con la stampa a Roma. “Abbiamo messo al centro del confronto con il Pd la valorizzazione politica della nostra ...

Emma Bonino lancia l'alleanza tra la lista +Europa e il Pd : "Amatemi di meno e votatemi di più" : "Vedo che la mia popolarità, nonostante gli acciacchi, è piuttosto alta tra i leader politici. Mi fa piacere, so che è un riconoscimento alla mia storia radicale. Ma lasciatemi dire con un sorriso: magari amatemi di meno ma votatemi e votateci di più". Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, in un messaggio trasmesso su Facebook per lanciare l'alleanza con il Pd alle elezioni."Le avete provate tutte", ha aggiunto ...

Elsa Fornero - tutto vero. Il retroscena : Emma Bonino e +Europa la vogliono candidare : L'ipotesi è quella che milioni di italiani hanno temuto per 5, lunghi anni: Elsa Fornero di nuovo nella stanza dei bottoni. A botta calda, nel 2013, appena usciti dal disastro lacrime e sangue del ...

"Legalizzare l'uso della cannabis" : la proposta di +Europa di Emma Bonino : "Un'Italia più europea, non abbiamo dubbi, è un paese dove l'uso della cannabis è legalizzato". La proposta arriva, tramite un post su Facebook, dalla lista +Europa con Emma Bonino. In particolare, il ...