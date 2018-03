Blizzard stuzzica la fantasia dei giocatori Switch | Diablo 3 in arrivo?

eurogamer

: Diablo III su Switch? Blizzard stuzzica i fan - - VG247it : Diablo III su Switch? Blizzard stuzzica i fan - - VGN_IT : I tempi sembrano maturi per un nuovo eroe di #Overwatch, con Blizzard che stuzzica i fan con il nome della possibil… - thexeon : Overwatch: chi è Emre Sarioglu? Blizzard stuzzica i fan con un possibile teaser… -

(Di venerdì 2 marzo 2018)3 per Nintendo? Possibile, ma ancora non si hanno conferme ufficiali. Della questione ne avevamo già parlato pochi giorni fa, quando l'insider Marcus Sellars aveva svelato il possibiledel gioco sulla console di Nintendo, insieme a quello di Fortnite.Ora, però, arrivano interessanti novità riportate da Gamingbolt. Sappiamo già chenon ha in programma di portare Hearthstone o Overwatch sua breve, ma questo non significa che non stiano cercando di portare altri titoli sulla console di Nintendo. In effetti, il nuovo tweet pubblicato dalla compagnia, potrebbe suggerire l'di3 su.Nel breve video possiamo vedere una lampada notturna dicollegata mentre viene accesa e spenta ripetutamente tramite un interruttore. Cosa vorrà dire? "on"? Questa potrebbe essere una spiegazione, ma non resta che attendere ulteriori ...