Berlusconi | ' Tajani premier proteggerà nostri interessi in Ue'

Elezioni 2018 - come si vota/ ‘Fattore’ indecisi : Renzi segretario Pd fino al 2021. Berlusconi “Tajani premier” : Elezioni 2018 , -2 alle politiche: peso indecisi al voto. Renzi segretario Pd fino al 2021. Il M5S ha presentato la lista dei ministri di Di Maio, Antonio Tajani candidato di Berlusconi (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Berlusconi : "Tajani candidato premier". Salvini : "Sarò al governo la prossima settimana" : Le ultime interviste, le ultime ore per convincere gli indecisi. Poi sarà silenzio elettorale.

«Noi 4 eroi». Poi Berlusconi annuncia : Tajani è il candidato premier di Forza Italia : L'annuncio dell'ex premier a Matrix: «l'attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra». E lui accetta via Twitter

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Centrodestra : Berlusconi - "Tajani nostro candidato. Vecchiette al voto!" : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini COME Ministro Economia Governo M5s.