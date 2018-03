Elezioni : Berlusconi - penso che Salvini potrebbe accettare comunque Tajani : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Credo che la figura di Antonio Tajani sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione. Lo ha affermato Silvio ...

Berlusconi : Tajani premier apre prospettive importanti : "Il presidente Antonio Tajani non avrà bisogno certamente dei miei consigli: ha una grandissima esperienza nel mondo del lavoro, del giornalismo, della politica. Essere riuscito a convincerlo apre delle prospettive importanti per l'Italia".È Silvio Berlusconi a parlare in un'intervista al Tg2, tornando a parlare del candidato premier di Forza Italia, che in serata ha ricordato il suo "grande amore per la ...

Berlusconi : Tajani premier difenderà italiani : "Con Tajani avremo un presidente del Consiglio che finalmente potrà difendere gli interessi italiani in Europa", ha detto Silvio Berlusconi intervistato da Paolo Liguori. Il leader FI poi ha attaccato M5s: "Sono una setta pazza".

Incontro Berlusconi-Tajani - pranzo di 'incoronazione' a Roma : Roma, 2 mar. , askanews, pranzo a palazzo Grazioli a Roma fra il presidente Fi Silvio Berlusconi e il neo candidato premier di Fi e quarta gamba del centrodestra Antonio Tajani, presidente Ppe dell'...

Dai monarchici all’Europa - passando per Arcore : chi è Antonio Tajani - il candidato premier di Berlusconi : A Bruxelles i colleghi maligni lo chiamano «l’anti-Schultz», dal nome del suo predecessore alla Presidenza dell’Europarlamento. Perché se quello s’infervorava su ogni punto, Antonio Tajani evita il confronto duro. Se quello si intrometteva in ogni discussione europea, Antonio Tajani si occupava di aumentare il suo consenso tra i gruppi politici. Se quello pensava all’Europa, scrive Politico.eu, Tajani pensava ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani - Milan e nipotino - campagna voto finisce bene : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Sono contento perchè oggi” la campagna elettorale “è finita. Sono arrivato all’ultimo giorno con tante altre circostanze positive: Tajani che ha detto sì; l’undicesimo nipotino che mi è arrivato; il Milan che si è qualificato per la finale della Coppa Italia. Quindi questa mattina, quando mi sono alzato e guardato nello specchio, mi sono rivolto un grande sorriso”. Così Silvio ...

