Berlusconi | piano Marshall per arginare immigrazioni di massa

Piano anziani di Berlusconi : «Sì al ministro della terza età» : Il M5s sarà «il primo partito» dopo le elezioni, ma per Silvio Berlusconi non governerà. «Perché non raggiungerà il 40 per cento - dice a Radio Anch'io -, richiesto dalla legge elettorale».Quella «setta di nullafacenti» creata da Beppe Grillo, come la definisce con Panorama, non ce la farà. Per il leader di Forza Italia sarebbe meglio che il candidato premier 5Stelle Luigi Di Maio ...

Silvio Berlusconi - piano perfetto. 'Sì - sono disponibile' : niente larghe intese - si torna a votare e poi... : Ora tutto torna. 'niente governo di larghe intese, se ci sarà lo stallo si deve tornare subito al voto'. Silvio Berlusconi lo ha ribadito anche oggi, in un forum organizzato dall' Ansa su Facebook, ...

Il piano di Berlusconi : dal reddito di dignità alla flat tax e al lavoro : "L'introduzione della flat Tax, cioè dell'imposta unica sui redditi con un'aliquota fissa al 23%, rende più difficile l'evasione fiscale e facilita invece la compilazione della dichiarazione dei redditi. Ho visto quella della Federazione Russa è di una sola pagina, non di sedici come le nostre: compilarla è facilissimo. Non solo, la flat tax è un incentivo per la ricchezza perché fa in modo che ogni singolo cittadino ...

[Il retroscena] Il piano segreto di Berlusconi per la riabilitazione : da condannato a salvatore dell'Italia : Berlusconi sente la vittoria in tasca. I sondaggi sono vietati ma i leader politici ne maneggiano ogni giorno e anche più volte al giorno. Quelli nelle sue mani gli dicono che la maggioranza dei seggi ...

Luigi Di Maio? Silvio Berlusconi detesta lui e i grillini - però li sfrutta : il piano del leader di Forza Italia : Da un punto di vista etico, l'offerta di Silvio Berlusconi ai futuri parlamentari Cinque Stelle - passate con il centrodestra e non dovrete versare al movimento la quota richiesta - lascia quantomeno ...

Berlusconi e il piano Giovani : È la prima cosa che faremo : Milano - Dai confindustriali lombardi Silvio Berlusconi mancava da un ventennio, mentre ne sono passati dodici dall'incontro di pugilato dell'allora premier con i vertici di Confindustria a Vicenza («Chi di voi si schiera con la sinistra ha qualcosa da nascondere!»). Ma il clima è cambiato, Berlusconi è tornato un interlocutore privilegiato con la sua storia imprenditoriale per gli industriali, che lo salutano con ...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Berlusconi - piano sicurezza : Legittima difesa da rivedere : A Cartabianca, su Rai3, Silvio Berlusconi è ospite di Bianca Berlinguer, che lo presenta così: «Un uomo che 5 anni fa veniva considerato uno spettro nero in Europa e che oggi, invece, appare come l'argine alla deriva populista».Lui chiarisce subito che il suo candidato-premier è Antonio Tajani. «In Europa è stimato da tutti, come miglior presidente del parlamento europeo. Ma ci sono anche altri nomi». ...

Berlusconi : "Nessun piano B" : "Sono certo che vinceremo noi. Non esiste alcun piano B da parte nostra, come cercano di far credere alcuni giornali della sinistra . Come potremmo allearci con il Pd che negli ultimi cinque anni, con ...

Berlusconi : “Non esiste un piano B - l’unico piano è vincere” : Berlusconi: “Non esiste un piano B, l’unico piano è vincere” “Sei anni di sgravi a chi assume giovani” ha detto il leader di Forza Italia Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Non esiste un piano B, l’unico piano è vincere” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi : "Vincere - non c'è un piano B. Noi mai con il Pd" : Torna a parlare e lo fa ai microfoni del Tg1 Silvio Berlusconi, che in un'intervista andata in onda durante il telegiornale delle 20 ribadisce quali sono le sue intenzioni per le prossime elezioni e ...

Berlusconi : l'unico piano B sono io : 20.23 Niente grande coalizione come esito delle prossime elezioni. Lo assicura Silvio Berlusconi al Tg1."l'unico piano B che abbiamo è il piano Berlusconi:vincere le elezioni, con Forza Italia e il centrodestra", dice. Sul programma elettorale dice:"La flat tax serve proprio ai più deboli e al ceto medio,avrà come effetto principale far ripartire la crescita e l'occupazione".Poi:le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un ...

Berlusconi : Vincere - non c'è un piano B. Noi mai con il Pd : Torna a parlare e lo fa ai microfoni del Tg1 Silvio Berlusconi, che in un'intervista andata in onda durante il telegiornale delle 20 ribadisce quali sono le sue intenzioni per le prossime elezioni e lo fa con forza."Non esiste nessuno piano B", mette in chiaro il leader di Forza Italia, che concedendosi una battuta specifica come "l'unico piano B è il piano Berlusconi per Vincere", come aveva ...

Silvio Berlusconi e il piano anti-Lega in caso di sconfitta : Fino al 4 marzo la 'tregua', altrimenti definibile come 'coalizione' reggerà. Poi, se vittoria sarà come Silvio Berlusconi spera anche in base ai sondaggi che danno il centrodestra vicino a una ...