Berlusconi | M5s e Pd troppo distanti dalla maggioranza del 40%

Berlusconi : M5S banda di sfasciacarrozze mantenuti dalla politica : Silvio Berlusconi è un fiume in piena. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima elogia Tajani ("con lui avremo autorevolezza in Europa"), poi prende di mira gli esponenti del Movimento 5 Stelle. "sfasciacarrozze, una pazza setta che prende ordine" da Grillo e Casaleggio. "Sono loro i veri professionisti della politica - dice a Fatti e misfatti, su TgCom24 - sono mantenuti della politica. ...

Roberto Speranza all'Huffpost : "Mai con Renzi e Berlusconi. Con M5S confronto su nostri valori e programmi - o arrivederci" : Roberto Speranza, siamo alla fine della campagna elettorale. Qual è il suo giudizio?Sarò controcorrente, ma le dirò che per me è stata una campagna entusiasmante per una forza come la nostra che si presenta per la prima volta. Ho negli occhi la bellissima piazza stracolma della mia città, Potenza, ieri sera al comizio di chiusura. Ma una campagna difficile anche perché segnata dalla mascalzonata patetica ...

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Elezioni - Berlusconi : “Tajani disponibile a fare il premier”. Fitto nel fuorionda : “Il M5s rischia di fare cappotto al Sud” : Antonio Tajani sarà il nome indicato da Forza Italia se il centrodestra avrà la maggioranza e gli azzurri saranno la prima forza della coalizione. L’annuncio è stato dato da Silvio Berlusconi durante un’intervista a Matrix, su Canale 5. Il presidente del Parlamento europeo, dice il leader di Forza Italia, “ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”. ...

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Poi si vedono questi ragazzotti che non hanno studiato, non hanno mai lavorato, e si propongono per Palazzo Chigi, Allora se è così” a capo del governo “va bene anche la mia portiera…”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera sembra essere il primo su Meteo Web.

Berlusconi : M5s primo partito ma senza maggioranza - non governeranno : ... non li conosco, non hanno raggiunto una eccellenza che li porti alla visibilità, il suo è un governo dell'irrealtà: i Cinquestelle saranno la prima forza politica ma non avranno nessuna maggioranza ...

Elezioni : Di Maio - in lista M5S eccellenze - con Berlusconi Giggino purpetta : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi dice di non conoscere i nostri candidati ministri, lui conosce solo i suoi che sono gli stessi di 20 anni fa: Brunetta, Gasparri, La Russa, gente del calibro di Giggino ‘a purpetta”. Così, su Facebook, il candidato premier del M5S Luigi Di Maio replica a Silvio Berlusconi.“I nostri sono eccellenze italiane – scrive Di Maio – Per esempio la medaglia d’oro ...

Elezioni - Di Battista : “Fioravanti ministro M5S. Quel rosicone di Berlusconi dirà che nuota meglio di lui” : “L’olimpionico Domenico Fioravanti è il ministro dello sport nel governo dei cinque stelle“. Lo ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell’evento “Sport e legalità” per presentare il programma dello sport del M5S. “I nostri ministri incompetenti? Berlusconi oltre che rosicone, io dico sempre che non ci sta più con la testa, da domani dirà che Fioravanti non nuotava bene e che lui fa le vasche meglio”. ...

