Berlusconi | ' Con Tajani premier 500mila posti di lavoro al sud'

Antonio Tajani - chi è il candidato di Berlusconi/ 'Da figlio di militare sono a disposizione della Patria' : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, 'farà il bene dell'Italia in Europa". Salvini lo teme.

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Grasso : mai con Berlusconi - Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra : Agenzia Vista, Palermo, 02 marzo 2018 Grasso mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra 'Noi mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra'. Queste le parole di ...

Elezioni : Berlusconi - da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo”. Grazie ai fondi europei “ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a porta’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud sembra ...

Berlusconi : "Se non vince centrodestra è il caos" : "Credo che la figura di Antonio Tajani", dice poi Berlusconi a Porta a Porta, "sarebbe così importante per l'Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la ...

Elezioni : Berlusconi - penso che Salvini potrebbe accettare comunque Tajani : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Credo che la figura di Antonio Tajani sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione. Lo ha affermato Silvio ...

Elezioni : Berlusconi - in campo anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : ... non voglio finire una mia partecipazione di amore per l'Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile'. Lo ha ...

Berlusconi : "Tajani premier apre prospettive importanti" : Il presidente Antonio Tajani non avrà bisogno certamente dei miei consigli: ha una grandissima esperienza nel mondo del lavoro, del giornalismo, della politica. Essere riuscito a convincerlo apre delle prospettive importanti per l'Italia'. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato al Tg2.

Berlusconi : se la Lega avrà più voti di Fi indicherà il premier : Roma, 2 mar. , askanews, 'E' nei patti: il partito che avrà più voti sarà quello che indicherà al presidente della Repubblica il candidato presidente del Consiglio di tutto il centrodestra, quindi se ...

Berlusconi : M5s e Pd troppo distanti dalla maggioranza del 40% : Roma, 2 mar. , askanews, Movimento cinque stelle e Pd sono 'troppo distanti' dal 40% che assicurerebbe loro la maggioranza. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della registrazione di Bersaglio ...

Testa a testa o sorpasso. Comunque Berlusconi nella trappola della Lega : L'ultima mossa, improvvisata e poco convinta, è degna di un finale crepuscolare. Quando Silvio Berlusconi era Silvio Berlusconi, grande imbonitore, venditore, biografia e interpete dell'Italia popolare e populista, cacciava dal cilindro il coniglio dell'Imu, all'ultimo minuto utile. Ora il "coniglio", per restare alla metafora, è Antonio Tajani come premier se il centrodestra vincerà.Per carità, una figura ...