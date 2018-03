Berlusconi | Con Tajani autorevolezza in Europa

ilgiornale

: Pietro, Pietro, già ritorni alla base? I vecchi amori non si scordano mai... 'Se ce lo chiede Mattarella, disponibi… - NicolaMorra63 : Pietro, Pietro, già ritorni alla base? I vecchi amori non si scordano mai... 'Se ce lo chiede Mattarella, disponibi… - borghi_claudio : Salvini che di fianco a Berlusconi scandisce: 'Più Europa? MAI! Io dico PIU' ITALIA' con Berlusconi che annuisce è una buona immagine. - ManlioDS : #Grasso che si dice pronto ad allearsi col #PD e con #Berlusconi non merita commento. Il #4marzo bisognerà sceglier… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Ultime ore di campagna elettorale. Silviointerviene dallo studio di Mattino 5. "Sarebbe per noi un enorme vantaggio avere un personaggio come Antonio, così inserito in, per proteggere i nostri interessi, a differenza di come è avvenuto negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di una nuovain- aggiunge il presidente di Forza Italia -. Non c'è oggi in Italia una personalità tanto stimata da tutta la comunità europea". Sempre sutiene a sottolineare un concetto importante: "In un momento in cui tanti gridano a vanvera 'onestà onestà' e poi non la praticano, avere un premier non criticabile e onesto comeè una garanzia per tutti''.In caso di vittoria del centrodestra, spiega il Cavaliere, "rimango fuori" dal governo "e da fuori penso di essere ...