Benji e Fede da Cattelan Siamo solo Noise | Un' interferenza nella vita dei fan

Il ritorno di Benji & Fede : Abbiamo dimostrato di non essere meteore : Intanto sono già sette anni che Benji & Fede, ossia il moro Benjamin Mascolo e il biondo Federico Rossi, fanno musica e hanno successo. Un'eternità, visti i tempi spicci di quest'era musicale. Eppure per tanto tempo sono stati (e sono inspiegabilmente tuttora) considerati meteore destinate a scomparire in fretta. «Perciò Abbiamo intitolato Siamo solo noise il nostro nuovo album», dicono senza precisare che è ...

Il saluto di Benji e Fede ai lettori de La Stampa : 'Seguiteci' : Il nuovo album di Benji & Fede si intitola Siamo solo noise ed esce venerdì 2 marzo per Warner Music. È il terzo disco del duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Ecco il loro videosaluto ...

«Rimarremo Benji e Fede per sempre» : Questa intervista è tratta dal numero 9 di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio 2018 Per alcuni – alcune perlopiù – sono delle divinità tatuate, metà muscoli e metà ciuffo. Per altri «una interferenza che passa ogni tanto alla radio o in tv». È anche per questo che il terzo nuovo disco di Benji e Fede s’intitola Siamo Solo Noise, gioco di parole che in italiano sta per «solo noi» e in inglese per «solo rumore». Federico Rossi e Benjamin ...

Come partecipare all’evento di Benji e Fede per Siamo solo Noise a Milano : i dettagli : L'evento di Benji e Fede per Siamo solo Noise a Milano inaugura l'uscita del nuovo album prevista per il 2 marzo. Il duo modenese si prepara ad affrontare il ritorno sul mercato in grande stile, con un giro in bus per la metropoli lombarda con i pochi fan che si aggiudicheranno la possibilità di partecipare. L'iscrizione è aperta a tutti ma è soggetta a scadenza. Tutti coloro che vogliono prendere parte all'evento possono farlo fino al 28 ...

Benji e Fede giudici e concorrenti di un talent show nel video ufficiale di On Demand feat. Shade con Diletta Leotta e Danti : Nel video ufficiale di On Demand, Benji e Fede sono aspiranti concorrenti di un talent show e, al tempo stesso, giudici. In giuria siedono anche Diletta Leotta e Shade, che duetta con Benji e Fede nel nuovo singolo che anticipa il loro terzo progetto discografico di inediti dal titolo Siamo Solo Noise. Il duo di Modena, che ha avuto successo senza partecipare ad un talent show, propone un'ironica parodia. Benji e Fede hanno rilasciato On ...

Buon compleanno Federico Rossi : festeggia aspettando “Siamo Solo Noise” di Benji & Fede : Tanti, tanti auguri a Federico Rossi: oggi compie 24 anni! Quale modo migliore di festeggiare se non con l’arrivo di un nuovo singolo e un nuovo album? Ti raccontiamo nel video cos’hanno in serbo Benji & Fede per i pRossimi giorni. [arc id=”9484ba6d-b04f-4c51-87c6-7ff8f7da785e”] Se sei curioso di approfondire la tracklist di “Siamo Solo Noise“, qui trovi i titoli delle canzoni per ogni versione del ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise : le prime date degli eventi firmacopie : L'instore tour di Benji e Fede per il nuovo album, Siamo Solo Noise, inizierà il prossimo 2 marzo, giorno del rilascio del nuovo progetto discografico del duo modenese. L'instore tour di Benji e Fede inizierà proprio dalla loro città Natale: sarà Modena ad accoglierli venerdì 2 marzo in un evento al Centro Commerciale La Rotonda. A seguire, i due artisti sono attesi a Napoli, Milano, Roma, Bari e Brescia prima di toccare Torino, Palermo e ...

Benji & Fede : ecco la tracklist di “Siamo Solo Noise” : Il nuovo album di Benji & Fede “Siamo Solo noise” – clicca qui per scoprire perché si intitola così – verrà pubblicato venerdì 2 marzo e sarà disponibile in 2 versioni, una standard e deluxe, oltre a quella digitale e LP. Curioso di sapere quale sarà la tracklist del disco? eccoti accontentato! Standard (12 canzoni) Da grande Incendio On Demand feat. Shade Niente di speciale XX settembre Sempre Moscow mule Siamo ...

On Demand di Benji e Fede con Shade - in arrivo il duetto che anticipa l’album Siamo Solo Noise : On Demand di Benji e Fede con Shade è il duetto inedito in arrivo venerdì 23 febbraio sulla piattaforma streaming Spotify. Il nuovo singolo On Demand di Benji e Fede con Shade anticipa l'album del duo italiano dal titolo Siamo Solo Noise, annunciato a gran sorpresa nei giorni scorsi e in uscita il prossimo 2 marzo. Il duetto tra Benji e Fede e Shade è stato annunciato attraverso un divertente video pubblicato su Youtube, che mostra il ...

Benji & Fede hanno spiegato perché il nuovo album si intitola “Siamo Solo Noise” : Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio Benji & Fede hanno annunciato al mondo intero l’uscita del loro nuovo album di inediti “Siamo Solo noise”, in arrivo venerdì 2 marzo. Se sei tra i fan che si sono domandati perché è stato scelto proprio questo titolo, il video che hanno postato Benji & Fede sui loro social fa proprio al caso tuo. Nella clip i due ragazzi spiegano molto bene il motivo della loro ...