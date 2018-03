Belen Rodriguez È già estate nel nuovo scatto hot della modella argentina | foto

Gossip : Emma Marrone e Belen Rodriguez seducono i social a modo loro : Per anni Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono state paragonate da molti per la 'disavventura' sentimentale che le ha viste protagoniste assolute del Gossip (il tradimento di Stefano De Martino alla cantante in diretta tv resta uno degli episodi più chiacchierati dell'ultimo decennio), ma oggi le due ex 'rivali' in amore sembrano avere più di qualcosa in comune. Osservando i profili social della pugliese e dell'argentina, infatti, è facile notare ...

Monica Magnani vocal coach/ Chi è la preparatrice vocale di Michelle Hunziker - Belen Rodriguez e Il Volo : Monica Magnani, nel corso della sua lunga carriera, ha seguito Il Volo, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez in qualità di vocal coach. Si è occupata anche dei casting di The Voice of Italy(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:23:00 GMT)

Belen Rodriguez - bikini hot a Qatar per accompagnare Andfrea Iannone : " : MILANO ? Una breve vacanzetta in Qatar, dopo le delusioni lavorative, regala l?occasione a Belen Rodriguez per mostrarsi in bikini ai suoi follower. Sun...

Belén Rodríguez non teme il gelo : bikini super sexy su Instagram : I followers apprezzano e, guardando questa foto sexy, non possono non provare un po' di invidia per Belén: bella, abbronzata, fisico da urlo e sempre in giro per il mondo. Non resta che attendere le ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - il bacio troppo hot scatena la polemica : Difficile contenere la passione per due tipi calienti come Belen Rodriguez e Andrea Iannone: d’altronde lei è argentina, e lui ha quell’aria da bad boy che la dice lunga sulla sua virilità. Ecco quindi che il loro ultimo bacio social ha scatenato una bufera sul web, dove molti utenti hanno criticato la coppia per l’incapacità di frenarsi in pubblico. Ma che cosa è successo di preciso? Il tutto si è svolto durante una delle ...

Belen Rodriguez sexy - così è da infarto : l’argentina ‘prende il sole’ - lo scatto mozzafiato [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Le ultime spese prima del nuovo viaggio in Qatar - foto : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si occupano delle ultime spese prima del viaggio in Qatar di lui, in occasione delle ultime prove prima dell'avvio della stagione della MotoGp.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 04:42:00 GMT)

Belen Rodriguez perde il Grande Fratello e si consola con la shopping : spese con Andrea Iannone e Santiago : MILANO ? Ha perso la conduzione del Grande Fratello in salsa (semi) nip, che vedrà al timone Barbara Palombelli, e Belen Rodriguez si consola con un po? di shopping. La...

Belen RODRIGUEZ/ Perde la conduzione del Grande Fratello Nip ma vince in amore - video : BELEN RODRIGUEZ ha perso la conduzione del Grande Fratello Nip che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è stata data a Barbara Palombelli di Forum.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 04:12:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si baciano in video. Il web : "Un po' di pudore" : Come spesso accade, anche ieri sera tutta la famiglia Rodriguez si è riunita nella casa milanese di Belen e tra balli, canti e buon cibo hanno passato la serata in compagnia. Belen, Cecilia, Jeremias, ...

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE/ La coppia insieme agli eventi della Milano Fashion Week - poi si riparte? : ANDREA IANNONE e BELEN RODRIGUEZ sono stati visti felici e innamorati durante la Fashion Week di Milano. La coppia si prepara ora ad una nuova separazione?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 04:47:00 GMT)

“Il più pazzo dei Rodriguez”. Così ha definito Belen papà Gustavo. Sapete cosa faceva il padre della bella argentina - prima di arrivare in Italia? Ha dovuto lasciare suo lavoro (molto particolare) proprio a causa della figlia. Il motivo… : Ormai è diventato famossimo anche lui e da quando la figlioletta è arrivata in Italia il clan Rodriguez l’ha seguita uno dopo l’alto. Non parliamo di Jeremias, ma del papà Gustavo che è stato l’ultimo ad arrivare, dopo che la showgirl ha dato alla luce Santiago e ha divorziato da Stefano De Martino. Appena si è fatto conoscere, l’uomo è stato subito simpatico a tutti. Spigliato, divertente e molto rock, Gustavo è ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ La dedica d'amore sui social : "Proteggimi sempre" - e lui risponde così... : Belen Rodriguez ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto sexy che la ritrae stretta nell'abbraccio di Andrea Iannone. Nella didascalia anche una dedica d'amore.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Belén Rodriguez e Andrea Iannone - è sempre più amore : Se ancora ci fossero dubbi sulla storia fra Belén Rodriguez e Andrea Iannone, basterebbero a fugarli le foto degli ultimi giorni, private e pubbliche. L’amore fra la showgirl e il centauro va più forte che mai. Complice la settimana milanese della moda donna Belén e Iannone si sono presentati insieme al party di Anna Dello Russo di sabato sera. Cappotto per lei a coprire un abito che si intravede rosso e con lo spacco. La borsa è arcobaleno, ...