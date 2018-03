Beach volley | World Tour 2018 Fort Lauderdale Incroci pericolosi | i campioni del mondo

Beach volley : le coppie italiane vanno avanti a For Lauderdale : FORT Lauderdale , STATI UNITI, - Buone notizie per i colori italiani dal Major Fort Lauderdale , torneo 5 Stelle del World Tour. Paolo Nicolai e Daniele Lupo , al loro primo impegno stagionale, hanno ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Trionfo azzurro! Nicolai/Lupo straripanti : sono già agli ottavi. Impresa Ranghieri/Caminati! : Una prova di forza quasi impressionante quella di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella finale del girone preliminare del Major series di Fort Lauderdale. Gli azzurri hanno disputato una partita pressochè perfetta contro i vice campioni europei, i lettoni Samoilovs/Smedins, vincendo l’incontro 2-0 e lasciando solo le briciole ai titolati avversari. Nel primo set parte Forte la coppia italiana che va sull’8-4, poi arriva la reazione dei ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Ore 18 di fuoco! Nicolai/Lupo per gli ottavi - Ranghieri/Caminati per restare nel torneo : Sarà un doppio fuoco incrociato di emozioni per gli appassionati di Beach volley l’orario delle 18 italiane con le due coppie azzurre che scendono in campo con obiettivi diversi. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, vincitori ieri al debutto, si giocano l’ingresso diretto agli ottavi di finale, Marco Caminati e Alex Ranghieri tentano contro un avversario ostico di approdare ai sedicesimi di un torneo, quello maschile, di livello ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Lupo/Nicolai - che bel debutto : demoliti gli statunitensi : Partita senza sbavature, al debutto per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno sconfitto 2-0 gli statunitensi POatterson7Slick al termine di un match a senso unico., DSue set in fotocopia con gli azzurri superiori in tutti i fondamentali e apparsi già in buona condizione, senza cambiamenti di sorta rispetto allo scorso anno. Nel primo set partenza ad alto ritmo degli azzurri che mettono subito in difficoltà Slick e vanno sull’8-4. I ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Ranghieri/Caminati sfiorano l’impresa : avanza il Brasile : Impresa solo sfiorata dalla prima coppia azzurra in campo nel Major Series di Fort Lauderdale. Marco Caminati ed Alex Ranghieri si arrendono (0-2) ai brasiliani Pedro Solberg/George Wanderley al termine di un match tiratissimo nel quale gli azzurri hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di gioco. Alla coppia italiana è mancato il killer instinct nel momento decisivo del match, che i carioca, invece, hanno avuto soprattutto nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Italia : gironi di ferro! Qualificazioni pazze : avanti i “Tomatis boys” : Ogni partita è una finale. Il “Mondiale d’inverno” entra nel vivo e in campo maschile, nel primo Major Series di stagione che è iniziato a Fort Lauderdale, entrano in scena oggi le due coppie azzurre inserite nel main draw, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, che disputeranno la semifinale del girone preliminare: in caso di vittoria saranno già qualificati per la fase ad eliminazione diretta ed andranno a giocarsi nel prossimo ...

Beach volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Menegatti/Giombini subito fuori in qualificazione : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini che escono subito di scena nel Major Series di Fort Lauderdale, uscendo sconfitte 2-0 nella sfida con le canadesi Broder/Pischke al termine di un match combattuto. Non pochi rimpianti per la coppia italiana che ha condotto tutto il primo set, sprecando anche tre set ball, prima di arrendersi alle rivali ai vantaggi e nel secondo set era partita benissimo, salvo poi subire un break micidiale che ...

Beach volley World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

Beach volley - World Tour 2018. Che novità! I tornei CEV saranno inseriti nel World Tour : Ufficializzata oggi dalla FIVB una novità storica nel mondo del Beach volley. I tornei CEV, da aprile in poi, saranno inseriti nel World Tour e dunque saranno aperti alla partecipazione anche di atleti al di fuori dell’Europa. Ad annunciarlo è la FIVB stessa, che conferma la nuova joint venture con la CEV che continuerà ad organizzare i suoi tornei che saranno contemporaneamente inseriti anche nel calendario World Tour. I Satellite CEV ...

Beach volley : a Fort Lauderdale l'esordio di Nicolai-Lupo : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Il circo internazionale del Beach Volleysi trasferisce dall'Iran alla Florida , Stati Uniti, dove tutto è pronto per il Major di Fort Lauderdale. Tre le coppie ...

Beach volley World Tour 2018 - Kish Island. Trionfo polacco in Iran : Prudel/Szalankiewicz al primo sigillo : Prima vittoria assieme per i polacchi Mariusz Prudel e Jakub Szalankiewicz che si prendono la prima soddisfazione dopo un anno e mezzo non semplice aggiudicandosi il torneo 3 Stelle di Kish Island in Iran. Una vittoria meritata quella dei polacchi (che rivaluta anche il cammino di Ranghieri/Caminati sconfitti ai quarti di finale dai trionfatori del torneo), che hanno giocato tre giorni su ottimi livelli. Prudel/Szalankewicz hanno battuto i ...

Beach volley : quinto posto Ranghieri-Caminati a Kish Island : Kish Island , IRAN, - Alex Ranghieri e Marco Caminati si fermano ai quarti di finale del torneo World Tour di Kish Island , 3 stelle, . I due azzurri, dopo aver inanellato tre vittorie consecutive, è ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Polacchi troppo forti : Caminati/Ranghieri quinti : Si ferma nei quarti di finale la corsa di Alex Ranghieri e Marco Caminati al torneo 3 Stelle di Kish Island in iran. la coppia azzurra, dopo tre vittorie consecutive, è stata battuta nettamente 2-0 dai Polacchi Prudel/Szalankiewicz, che ottengono così il loro miglior risultato da quando giocano assieme, conquistando la prima semifinale. Azzurri mai in partita nel primo set. la coppia polacca parte forte in battuta e costringe Caminati a ...